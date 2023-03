“In direzione ostinata e contraria”, Giulio Casale canta e racconta Fabrizio De André al teatro Ferrari

Riceviamo e pubblichiamo:

"La stagione serale del Teatro Ferrari “Il Teatro per tutti” che ha aperto lo scorso 12 novembre con il tutto esaurito di Natalino Balasso e si concluderà il 1° aprile con Marta Zoboli, prosegue con un imperdibile appuntamento con la musica: sabato 18 marzo alle 21 va in scena “In direzione ostinata e contraria”.

In novanta minuti si ripercorre la carriera di Fabrizio De André.

Giulio Casale, attore teatrale e cantautore, racconta il percorso artistico del poeta e cantautore genovese.

Alla narrazione si alternano le interpretazioni del repertorio di Faber personalizzate con rispetto, personalità ed eclettismo. L’omaggio a Faber si snoda sul filo dei ricordi e delle canzoni, grazie a un protagonista della musica d’autore italiana che ha vissuto fino in fondo la sua arte.

La voce di Casale ripercorre in modo inimitabile alcuni tra i brani più significativi del “canzoniere” di uno dei più grandi cantautori italiani. Una serata unica per chiunque ami la musica e la poesia.

La narrazione passa in rassegna l’intera produzione discografica d’andreana, una storia lunga più di 40 anni, dal 1958 alla sua morte, ma non mancano le sorprese per chi ascolta.

Filmati originali, estratti audio, foto rare, canzoni dal vivo e su base: il racconto elude la glorificazione e va a fotografare gli snodi dell’artista, uno dei più importanti del Novecento italiano.

«De André è una sorta di bussola valoriale. Per me bambino “Geordie” era il manifesto di ogni battaglia contro la pena di morte ovunque nel mondo. Da lì in poi, prostitute, tossicodipendenti, matti, il bestiario è perfetto. E tutti sono salvati dall’occhio di Fabrizio, con grande pietas». (Giulio Casale).

L’appuntamento successivo della rassegna è per sabato 1° aprile con Marta Zoboli in “Simply the Best”.

