Giuseppe Battison con "La Valigia" al teatro cinema Farinelli di Este

"Metti una sera a...Teatro" vi aspetta con "La Valigia" con Giuseppe Battison. Testo di Sergei Dovlatov. Adattamento di Paola Rota e Giuseppe Battiston. Regia di Paola Rota

Speciale aperitivo pre-spettacolo presso la Bottega Gigi Pipa per tutti coloro in possesso di biglietto o abbonamento.

Spettacolo alle ore 21 al il Teatro Cinema Farinelli.

Una storia dissacrante, ironica, di amore e odio verso un paese che si lascia. La valigia, così personale e unica, di Dovlatov diventa metafora della diasporica condizione umana, di un sentirsi emigranti dello spazio e del tempo. Emigriamo dalla nostra giovinezza, da un passato fatto di persone, di immagini, di episodi e sentimenti che il ricordo ha la forza di immortalare e resuscitare. Attraverso gli oggetti e i ricordi che questi attivano, Battiston dà vita a una serie di personaggi. In questo continuo passaggio tra presente e passato si articola lo spettacolo che usa come dispositivo di racconto e di evocazione uno studio radiofonico, attingendo alla storia di Dovlatov giornalista e reporter, in cui un presentatore si aggancia al mondo sonoro per evocare la propria storia.

Ingresso

Abbonamenti

rinnovo abbonamenti dal 10 al 17 novembre 2022

nuovi abbonamenti dal 18 novembre 2022

platea I settore e galleria86 euro

platea II settore60 euro

Biglietti

prevendita dal 25 novembre 2022

platea I settore e galleria19 euro + d.p.

platea II settore13 euro+ d.p.

platea II settore e galleria under 269 euro + d.p.

Prevendita e vendita

presso la Tabaccheria Rosina Manuela, Via Principe Amedeo 39, Este (tel. 0429 51111) orario di apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30

online su myarteven.it e vivaticket.com

presso la biglietteria del teatro la sera di ciascuno spettacolo a partire da un’ora prima di inizio spettacolo

Tutti i posti sono numerati. Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher vivaticket di Arteven. Il programma potrebbe subire variazioni.

Informazioni

Arteven https://www.myarteven.it/risultati-ricerca?clear=all&comune=2f41ba0b-72bb-4b79-937d-90d412915ef5 – FB Arteven Circuito Teatrale Regionale

Settore Cultura del Comune di Este 0429 617573/4/6 - cultura@comune.este.pd.it

https://www.comune.este.pd.it/it/news/metti-una-sera-a-teatro-e-a-teatro-con-mamma-e-papa-le-rassegne-teatrali-2022-2023-al-farinelli-e-al-filodrammatici - FB Comune di Este

Ufficio IAT 0429 600462 - iat@comune.este.pd.it

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/la-valigia-con-giuseppe-battiston-mercoledi-8-febbraio-2023

www.myarteven.it/rassegne/este-metti-una-sera-a-teatro-2022-2023/la-valigia/este-la-valigia-08022023-2100

