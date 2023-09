"Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”,  Giuseppe Giacobazzi al Geox

Torna sul palco il mitico Giuseppe Giacobazzi con il suo spettacolo "IL PEDONE. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”: per Padova l'appuntamento da segnare in calendario è quello di venerdì 5 aprile 2024 al Gran Teatro Geox.

Biglietti già in vendita su Ticketmaster, Ticketone e circuiti tradizionali e nei punti vendita autorizzati.

Il nuovo show scritto da Giacobazzi racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un'ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico ma al tempo stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva. In "IL PEDONE. Luci, ombre e colori di una vita qualunque” vediamo un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile e sempre più vicino alla narrazione propria del teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni altro spettacolo, ma che diventa anche strumento di riflessione.

Giuseppe Giacobazzi ha fatto la sua mossa, ora spetta a te fare la tua.

Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, nasce ad Alfonsine nel 1963, cresce nella campagna e all’età di nove anni si trasferisce con la famiglia a Borgo Panigale, quartiere di Bologna. Si iscrive all’Istituto Tecnico per geometri, ma non terminerà gli studi. Nel 1985 esordisce come speaker in radio, portando degli sketch di Giuseppe, contadino dall’inconfondibile accento romagnolo. Proprio attorno a questo personaggio costruirà la sua comicità, aggiungendovi poi il cognome Giacobazzi, come il marchio di un vino modenese. Nel 2005 debutta sul palco di Zelig Off, dove viene notato dagli autori di Canale 5. Dall’anno successivo fino al 2012 Giacobazzi entra così nel cast di comici dello show. Reciterà anche in diversi film, come Vacanze di Natale a Cortina, Un Natale al Sud e Tutto liscio.

