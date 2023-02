Riceviamo e pubblichiamo:

“L'Associazione Culturale Kora organizza, domenica 26 febbraio ore 18:00, presso la Sala conferenze Giardino di Cristallo parco Europa (ingresso via del Pescarotto, Padova) un incontro dal titolo:

“La giustizia e la pena. La vita dentro e oltre il carcere”

Dettagli dall'evento Facebook:

Come punire chi commette un reato?

Questa domanda ci accompagna da sempre, e la risposta non è mai stata semplice.

La pena detentiva può essere vista come un deterrente efficace, ma fino a che punto? E quando può diventare uno strumento di cambiamento?

Per una società complessa in continua evoluzione può essere ancora più difficile trovare risposte soddisfacenti che tengano conto sia delle esigenze di giustizia e di tutela, sia della dignità del reo e di una sua concreta possibilità di reinserimento nella società.

In questi ultimi anni, il diritto penale ha incoraggiato in misura sempre maggiore forme di giustizia riparativa e misure alternative alla detenzione, istituti, tuttavia, che possono risultare ai non specialisti poco chiari e difficili da comprendere.

In questo incontro di Kora dialogheremo con esperti che vivono, da diverse prospettive, la quotidianità che sta dentro e oltre il carcere, per cercare di rispondere assieme a loro agli interrogativi più pregnanti sul mondo della giustizia penale.

Vi aspettiamo domenica 26 febbraio 2023, dalle ore 18 alle ore 20, presso la sala conferenze Giardino di Cristallo parco Europa (ingresso via del Pescarotto, Padova).

Interverranno all’incontro:

Annamaria Alborghetti, Avvocata penalista, Presidente emerita della Camera Penale di Padova e Presidente della Commissione carcere della stessa Camera Penale.

Elton Kalica, Ricercatore di criminologia presso l’Università degli Studi di Padova, membro del Comitato redazionale della rivista “Ristretti Orizzonti” e dell’Associazione Antigone Veneto.

Giuseppe Ceravolo, Criminologo e Mediatore penale presso La Ginestra scs (già Granello di Senape ONLUS)

Sara Vianello, psicologa presso Alternativa Ambiente s.c.s., psicoterapeuta e criminologa presso LEXES.

Per la partecipazione è richiesta un’offerta libera destinata alla copertura delle spese organizzative dell’incontro.

Per confermare la partecipazione vi preghiamo compilare il seguente form:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdNY8DLezB.../viewform

Per Info

korassociazione@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/events/1135247277156578”

