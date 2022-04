Gli studenti incontrano deputati ed esperti per parlare del futuro dell'Europa

Si terrà giovedì 7 aprile 2022 l'evento "Incontriamoci a Padova", nono appuntamento di un ciclo di incontri promossi dal Dipartimento per le Politiche Europee volto a stimolare la cittadinanza a partecipare alla Conferenza sul Futuro dell'Europa in relazione alle specificità e sollecitazioni del territorio. A Padova, si discuterà dei temi economico-sociali, transizione ecologica, difesa comune.

L'evento è organizzato dall'Università degli Studi di Padova e dal Dipartimento per le Politiche Europee, in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e il Centro di Documentazione Europa.

L'iniziativa si terrà in presenza presso l'Aula Magna e sarà possibile seguirla in diretta sul canale YouTube dell'Università.

"Incontriamoci a Padova" si apre alle ore 9.30 con i saluti di:

Cristina Basso, Pro Rettrice alle Relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Padova

Chiara Gallani, Assessora alle politiche del lavoro e dell'occupazione, ambiente, verde, parchi e agricoltura, Agenda 21

Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto

Annalisa Bisson, Direttrice Relazioni internazionali Regione Veneta

Elena Pariotti, Direttrice del Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali

Diana Agosti, Capo del Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali, Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano

Segue una sessione di approfondimento sui temi della Conferenza sul Futuro dell'Europa che vedrà gli interventi di:

Alessandra Moretti, Parlamentare europeo (da remoto)

Sabrina Pignedoli, Parlamentare europeo (da remoto)

Elena Calandri, Docente di Storia delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Padova

Alberto Saravalle, Docente di Diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Padova

Marta Dassù, Direttice di Aspenia, componente del Comitato scientifico sul futuro dell’Europa (da remoto)

Bernardo Cortese, Docente di Diritto dell'Unione Europea, Università degli Studi di Padova

Marco Mascia, Docente di Relazioni internazionali, Università degli Studi di Padova

Arturo Lorenzoni, Docente di Ingegneria, Università degli Studi di Padova

Modera: Marco Bonet, Il Corriere del Veneto

Nel pomeriggio, i lavori proseguono presso l'Archivio Antico di Palazzo Bo con il workshop con studenti e studentesse per la raccolta di idee e proposte per il futuro dell'Europa. Per iscriversi al workshop, clicca qui

Moderano e coordinano:

Ekaterina Domorenok e Arturo Lorenzoni, Università degli Studi di Padova

Francesco Tufarelli, Coordinatore dell'Ufficio per il coordinamento delle politiche dell'Unione Europea del Dipartimento per le Politiche Europee.