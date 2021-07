Il 28 luglio 2021 una speciale visita in costume del ‘700 per conoscere le glorie del Castello del Catajo e dei suoi personaggi in un modo del tutto eccezionale. Una visita itinerante tra saloni affrescati, cortili e terrazze guidati dall’interpretazione teatrale di TeatrOrtaet, attori di fama nazionale che hanno incantato il pubblico dei più importanti musei italiani.

Un modo nuovo e seducente che riavvicina il Catajo al teatro, di cui è stato palcoscenico nei secoli e una occasione per vivere in modo diverso un luogo pieno di storia e di storie. Inizio visita-spettacolo alle ore 21. Il percorso dura circa un'ora, a seguire sarà possibile passeggiare per conto proprio nel parco illuminato del castello fino alle ore 23.

Informazioni e contatti

I POSTI SONO LIMITATI. LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA, E GRATUITA, DA EFFETTUARE A QUESTO LINK: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-glorie-degli-obizzi-visita-teatrale-itinerante-in-costume-161751686649.

BIGLIETTI: Adulti 18 euro; bambini fino a 12 anni 12 euro.

