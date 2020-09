A Brugine lo spettacolo di burattini "La vera storia di gnomo Pepolino e il drago"

Domenica 20 settembre alle ore 16 appuntamento con Lucia Osellieri e "La vera storia di gnomo Pepolino e il drago" a Brugine. Teatro di burattini e cantastorie, in cui la voce narrante di Lucia incanta i bambini e li accompagna dentro il magico mondo dello gnomo Pepolino alle prese con lo spaventevole Drago. Lo spettacolo è accompagnato da un laboratorio di costruzione di un burattino…per continuare a casa e con gli amici il gioco e l’arte di raccontare.

Lucia Osellieri è una burattinaia apprezzata per lo straordinario feeling che riesce ad instaurare con i più piccoli; ha partecipato ai maggiori festival italiani ed è presente in numerosi circuiti di teatro per ragazzi.

Informazioni e contatti

METAMORFOSI KIDS - Spettacolo: 5 euro - Ridotto: 3 euro, fino ai 6 anni.

Prenotazioni a info@villaroberti.com o whatsapp 392 5226296.

Web: https://www.villaroberti.com

