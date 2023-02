Gocce di inclusione, al via la rassegna ad Albignasego

Al via la rassegna “Gocce di inclusione: esperienze e buone pratiche per diventare una comunità inclusiva”: un calendario di appuntamenti mensili, esperienze ricreative, artistiche, sportive e lavorative pensate per rivolgersi a tutti.

L’iniziativa è promossa dall’associazione In-Oltre e dalla Cooperativa Coislha con il patrocinio del Comune di Albignasego, nasce grazie alle “connessioni” generate dal Tavolo per l’inclusione del Comune. Gli eventi, che vedranno il coinvolgimento di diverse associazioni che operano nel territorio, si terranno presso il chiosco il Barattolo nel parco di Mandriola.

Primo appuntamento domenica 12 febbraio con un pomeriggio davvero ricco: dalle 14.30 alle 17.30 attività di avvicinamento al cavallo e passeggiate con il Centro ippico Il Cuore Oltre l’ostacolo, realtà che opera anche ad Albignasego nata dal desiderio di rendere accessibili a tutti le esperienze con i cavalli. Alle ore 16 verrà invece presentato il progetto sperimentale “Calcio inclusivo”: otto incontri nati dalla collaborazione fra l’associazione sportiva Calcio Albignasego e l’associazione In-Oltre.

«Gocce di inclusione – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – è un progetto di grande valore per il nostro territorio: un’iniziativa “nata dal basso” che tiene insieme tante associazioni in uno spazio, quello del chiosco di Mandriola, dove a partire dalla primavera sarà operativo il nuovo punto inclusione. Un servizio che offrirà orientamento, supporto, consulenza dedicata e preziose informazioni alle persone con disabilità e fragilità e alle loro famiglie».

«Questa iniziativa – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Anna Franco – rappresenta uno dei frutti delle reti di relazioni nate e coltivate all’interno del Tavolo per l’inclusione, uno spazio di partecipazione, dialogo e confronto che coinvolge rappresentanti delle scuole, delle realtà sociali, e delle associazioni del territorio».

«L'idea della rassegna – spiega Anna Michelotto, Presidente dell’associazione In-Oltre - nasce dalla volontà di fare conoscere le varie realtà che si occupano a diverso titolo di inclusione sociale in ambito sportivo, ricreativo, artistico e lavorativo. I territori oggi offrono infatti molteplici esperienze di inclusione sociale, di aggregazione, ricreative e di confronto tra pari, tanto che la difficoltà maggiore per chi ne vorrebbe fruire non sembra essere la mancanza di opportunità quanto la difficoltà di accesso alle informazioni necessarie per entrare nella rete dei servizi non istituzionali. Per questo l'associazione In-Oltre e la Cooperativa Coislha, aderenti al Tavolo dell'inclusione del Comune di Albignasego, hanno pensato che potesse essere proprio il Barattolo chiosco bar gestito a Mandriola il “connettore” delle varie gocce di inclusione esistenti. Gocce raccolte e conosciute nell'arco dei tanti anni di partecipazione al Tavolo, ma anche frutto del passaparola delle buone pratiche esistenti. La rassegna vuole essere insomma una sorta di bacheca pubblica ed esperienziale per conoscere dal vivo le opportunità di inclusione esistenti nel nostro territorio”.

