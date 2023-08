Golden Experience e concerto di musica classica al Parco Frassanelle

Domenica 3 settembre vivrai un’esperienza speciale all’interno del nostro parco. Una Golden Experience diversa e coinvolgente, per scoprire la vera Bellezza, quella bellezza che si arricchisce passo dopo passo, fra meraviglia, storia, colori, profumi… e suoni! Il tour guidato terminerà con un concerto di musica classica della rassegna stampa "MUSICA IN VILLA " a cura dell'associazione AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA .

Solo per chi parteciperà alla Golden Experience, potrà:

visitare il parco con una guida naturalistica.

visitare la villa accompagnati dalla presenza straordinaria ed esclusiva della contessa Francesca Papafava, per scoprire i suoi racconti e curiosità sulla sua nobile famiglia.

visitare le grotte con due figuranti che ti proietteranno a fine 800, gli anni in cui sono state ideate e costruite.

concludere il tour con il concerto di musica classica

PROGRAMMA GOLDEN EXPERIENCE

Punto di ritrovo: Biglietteria Parco Frassanelle, ore 16 (si richiede la puntualità)

VISITA GUIDATA: dalle ore 16 alle ore 18.30

CONCERTO: dalle ore 19 alle ore 20

Partecipazione a numero chiuso e posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

PREZZO GOLDEN EXPERIENCE E CONCERTO

Costo adulti: 22 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: ridotto 10 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito

Per coloro non interessati alla nostra Golden Experience, potranno in ogni caso visitare il PARCO e le GROTTE in autonomia, previo pagamento del biglietto di ingresso. SCOPRI DI PIU: https://it.frassanelle.com/golden-experience-musica-villa/. Maggiori info: whatsapp 331 4249860 | info@frassanelle.it.