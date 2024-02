Golden experience: visita guidata al Parco Frassanelle a Rovolon

Domenica 10 marzo vivi un’esperienza esclusiva all’interno del meraviglioso Parco Frassanelle a Rovolon (PD). Degli attori ti proietteranno nel mondo antico di Frassanelle, immergendoti dentro alla vera Bellezza! Vivrai due ore e mezza avvolto da una meraviglia che ti lascerà a bocca aperta! Lasciati stupire e trasportare in altri tempi. In esclusiva, solo per questa domenica, potrai vivere un’esperienza completa per conoscere il Parco, che coinvolgerà tutti i tuoi sensi!

Cosa ci aspetta?

Presenza di attori che ti accompagneranno nel mondo antico di Frassanelle

Visita del parco con una guida naturalistica

Visita delle meravigliose grotte artificiali

Visita della villa accompagnati dalla presenza straordinaria ed esclusiva della contessa Francesca Papafava, per scoprire i suoi racconti e curiosità sulla sua nobile famiglia.

Concluderemo il tour con una gustosissima degustazione a km zero a cura dell’azienda agricola “Valle Madonnina” di Rovolon, presso la fattoria del parco.

L’esperienza si vivrà a gruppi a numero chiuso con partenze scaglionate nei seguenti orari: 10, 11, 14 e 15. Scegli l'orario al momento della prenotazione. Al termine del tour (o prima) potrai goderti la giornata all’interno del Parco e beneficiare dei suoi meravigliosi prati in mezzo alla natura. Il punto ristoro dell’azienda Valle Madonnina sarà sempre attivo e aperto a tutti, e se vorrai potrai acquistare anche altro in aggiunta alla degustazione inclusa nel prezzo. L’intero tour dura circa 2 ore e mezza.

PREZZO

Costo adulti: 25 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: ridotto 15 euro cad.

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito (non prevista degustazione)

Prenota il tuo posto subito cliccando questo link: https://forms.gle/rzpxMRnZPpEW8QcW6

Foto canva a cura di In.Colli Tour, con foto di ns proprietà