Gourmandia, a Padova la gastronomia di alta qualità

Quando Dal 27/05/2023 al 29/05/2023 Orario non disponibile

Gourmandia, organizzata dal medesimo team (Cibovagare) che dà vita a Milano Golosa, si svolgerà nei giorni da sabato 27 a lunedì 29 maggio 2023, all’interno del Padiglione 15 della Fiera di Padova.

Durante la gustosissima “tre giorni” saranno presenti i prodotti regionali più inediti e si svolgeranno cooking show, seminari e masterclass legati alle tendenze gastronomiche del momento. L’accesso alla fiera è a pagamento per i privati (biglietto di ingresso 10 euro), mentre gli esercenti, titolari di partita Iva, possono registrarsi ed entrare gratuitamente.

Tra gli espositori, ancora in via definizione, sono già confermate aziende produttrici di conserve, pasta, miele, olio, sali, spezie, riso, cereali, carni, salumi e prodotti ittici. Non mancano inoltre aziende vitivinicole e microbirrifici di eccellenza.

Il “fuori fiera”

Ai pubblici esercizi (ristoranti, ma anche osterie, locali serali e bar) che intendono organizzare una serata-degustazione in collaborazione con uno (o più) degli espositori, sarà fornita gratuitamente (o a prezzo molto promozionale) la materia prima, oltre all’attivazione delle azioni di comunicazione, attraverso il network dell’organizzatore. Sarebbe interessante riuscire ad organizzare, nelle settimane precedenti la fiera, una serata fissa a settimana (ad esempio, tutti i mercoledì) ogni volta in un locale diverso.

I cooking show

Se qualche esercente è interessato a proporre un cooking (o pastry, o cocktail) show, è possibile comunicarlo all’organizzazione, per la valutazione di fattibilità. In questo modo, l’esercente potrebbe beneficiare della visibilità che l’iniziativa può avere nei confronti del pubblico.

Presenza APPE

APPE sarà presente, durante la rassegna fieristica, con una serie di attività che saranno comunicate non appena definite. È probabile l’organizzazione di un convegno, su un tema di interesse per gli esercenti, nel pomeriggio di lunedì 29 maggio.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni è sufficiente contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it)

Info web

https://www.cibovagare.it/gourmandia

https://www.facebook.com/Gourmandia.official/

https://www.instagram.com/gourmandia_official/