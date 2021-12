Novembre Patavino 2021 con il gran gala delle botteghe storiche al San Gaetano

L’ottava edizione di Novembre PataVino celebra il commercio padovano con una serata speciale dedicata alle botteghe storiche della città giovedì 9 dicembre (ore 21) al Centro Culturale San Gaetano di Via Altinate. Un viaggio tra parole, musiche e immagini, per raccontare cinque secoli di tradizioni, antichi mestieri e personaggi che hanno fatto la storia di Padova.

L’evento, ideato dall’associazione culturale Veneto Suoni e Sapori in collaborazione con l’Assessorato al Commercio e Attività Produttive del Comune, vedrà protagoniste 23 botteghe storiche ultracentenarie – fondate tra il 1416 e il 1921 e iscritte all'Albo dei Locali Storici e delle Attività Storiche della Città di Padova – che riceveranno una targa realizzata dal Comune di Padova in collaborazione con l’azienda Stylplex a testimonianza della loro presenza sul territorio e della loro storicità. A premiarle l’Assessore al Commercio Antonio Bressa.

«Le Botteghe Storiche della nostra città sono un patrimonio, - dichiara l’Assessore Bressa - che vogliamo non solo difendere ma anche valorizzare il più possibile. Sono la testimonianza di una secolare vocazione al commercio di Padova e in questo senso sono un valore culturale e identitario molto importante. Come Amministrazione, oltre all’istituzione dell’Albo dei Locali e dei Negozi Storici abbiamo voluto concretamente sostenere queste attività prevedendo per loro un’IMU ridotta. Parallelamente questa iniziativa del Gran Galà va nella direzione di far conoscere e apprezzare questi esercizi dando loro il palcoscenico che meritano. Il commercio, come tutta l’economia, inevitabilmente cambia seguendo i costumi e le tecnologie, ma è necessario preservare la nostra identità e le nostre radici se non vogliamo trovarci tra qualche anno con botteghe identiche in ogni angolo del pianeta. E’ esattamente quello che accade con la biodiversità, necessaria alla natura, che rischia di trovarsi priva di quel patrimonio genetico fondamentale per l’evoluzione. Le botteghe della tradizione sono il patrimonio genetico da preservare per il nostro mondo del commercio».

Saranno presenti anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria cittadine – Ascom, Appe e Confesercenti – che per l’occasione consegneranno ai loro associati uno speciale riconoscimento per commemorare questo importante traguardo.

Nell’elenco dei locali storici premiati figurano alcune realtà di grande tradizione in svariati settori: dall'antica farmacia al Duomo, fondata nel 1416, ai caffè storici come Pedrocchi (1831), Bar Gattamelata (1918), Pasticceria Graziati (1919); dai ristoranti e trattorie (Bertolini 1849, Nane della Giulia 1870) agli strumenti musicali (Zin 1908), e poi ancora la Drogheria Ai Due Catini d'Oro (1775), l’Emporio Botanico Zorzi (1828), la Cartoleria Prosdocimi (1900) fino all'Argenteria Calegaro (1921).

Ospite speciale della serata sarà la cantante soprano Stefania Miotto, artista amatissima dal pubblico padovano e da sempre vicina al mondo dei commercianti, che proporrà alcuni brani classici e contemporanei accompagnata dalla pianista Silvia Carta.

Questa serata-evento, con ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria sul sitohttps://www.eventbrite.it/e/biglietti-gran-gala-delle-botteghe-storiche-191821933567 (obbligatorio Green Pass), si inserisce tra le iniziative che Novembre PataVino ha promosso quest'anno per valorizzare le eccellenze del commercio padovano. Oltre al Gran Galà delle Botteghe Storiche, infatti, sono stati realizzati alcuni contenuti video, con interviste e contributi esclusivi, che sono stati diffusi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini).

