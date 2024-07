35° Gran Premio Giovanissimi, il 9° Trofeo Jonny Mole e il 10° Memorial a Ilvano Pinton a Tombolo

Venerdì 26 luglio la benemerita associazione padovana Veloce Club Tombolo 1974, nell'ambito degli eventi celebrativi per il 50° anniversario della fondazione che avverrà il prossimo 29 novembre 2024, ha organizzato l'annuale appuntamento dedicato al ciclismo giovanile. La manifestazione sarà valida per il 35° Gran Premio Giovanissimi, il 9° Trofeo Jonny Mole e il 10° Memorial dedicato a Ilvano Pinton in ricordo del compianto direttore sportivo del club gialloblù.

La competizione è stata programmata a partire dalle ore 19 e si svolgerà all’interno degli Impianti Sportivi dello Stadio Comunale di Via Sant’Andrea, con ingresso libero alle tribune. L’iniziativa, che gode del patrocinio e della collaborazione dell’Amministrazione Comunale, prevede il ritrovo-raduno nel parcheggio degli Impianti Sportivi, che rappresenta il quartier generale dell’evento, a cui seguirà lo svolgimento delle gare serali all’interno della pista dello stadio. Il folto calendario gare si sviluppa in multi-prove suddivise per le categorie G1-G2-G3 Primi Sprint e G4-G5-G6 Corsa a Punti, con la consueta partecipazione dei rappresentanti delle numerose società del Trivenete.

Sarà un evento che prevede una spettacolare e avvincente kermesse di ciclismo giovanile stabilita all’interno dello Stadio Comunale di Tombolo. Il Veloce Club Tombolo 1974, che si avvia verso il prestigioso 50° anno di fondazione di consecutiva attività agonistica e organizzativa, è guidato dal Presidente Amedeo Pilotto che è affiancato dallo storico Vice, Sergio Pivato e da un attivo consiglio direttivo.

Il club, come è noto, dopo avere promosso domenica 7 aprile la classica "Pedalata di Apertura" per tutti Tombolo-Valle Santa Felicita di Romano d’Ezzelino e l'11 aprile all'Auditorium Vighesso di Tombolo la presentazione del libro di Alessio Berti "Uomini forti, uomini fragili... storie di ciclismo" proseguirà a pieno ritmo con le molteplici iniziative stagionali. Il Veloce Club Tombolo, inoltre, vanta numerosi riconoscimenti sportivi-istituzionali e dal 2002 organizza anche il Trofeo Internazionale Grand Prix Città Murata e in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario sta verificando, inoltre, la riproposizione nel mese di settembre della rinomata classica riservata agli Elite e Under 23 denominata Alta Padovana Tour.