Gran Teatro Geox, tutta la programmazione di aprile

Sarà un aprile ricco di spettacoli al Gran Teatro Geox di Padova, finalmente operativo a pieno regime: attesi gli show di Arturo Brachetti, Lino Guanciale e Natalino Balasso e in ambito musicale poi Blanco, Cory Wong, Andra, Gianna Nannini, Coez, Litfiba e Rkomi. Il 1° aprile si apre il mese con il kolossal La Divina Commedia – Opera Musical, per due anni di fila eletto Miglior Musical al Premio Persefone. Per gli amanti della danza, da segnalare il meraviglioso Open messo in scena dalla compagnia di ballo Ezralow Dance e poi la replica il 24 di aprile dello spettacolo "Alice in Wonderland" della compagnia ucraina Elysium: lo spettacolo permetterà agli artisti di prolungare ulteriormente il loro tour italiano permettendo il loro sostentamento.

Il mese inizierà con l’acclamato kolossal teatrale La Divina Commedia – Opera Musical, in scena venerdì 1° aprile: Inferno, Purgatorio e Paradiso prendono forma grazie a proiezioni 3D che immergono il pubblico nell’immensità sublime che solo il Sommo Poeta ha saputo creare nelle tre cantiche. E in questo viaggio teatrale, dove la tecnologia è elemento essenziale della narrazione, tutti gli spettatori, anche i più giovani, possono ammirare la grandezza di Dante. Inizio ore 21:30. Sabato 3 e domenica 4 aprile spazio poi al talento del classe 2003 Blanco, che arriva a Padova fresco della vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood. Doppia data al Gran Teatro Geox con sold out registrato nel giro di pochi minuti. Inizio ore 21:00 entrambe le sere. Mercoledì 6 aprile salirà sul palco del Geox il musicista americano Cory Wong, chitarrista dei Vulfpeck, la cult band americana, per presentare il disco "Elevator Music for an Elevated Mood". Jazz, funky, blues sono le coordinate dell'estroso artista del Minnesota che alterna produzioni soliste a collaborazioni con diverse band del panorama internazionale. Con la sua chitarra sprizza gioia ed energia, non a caso lui stesso si descrive come "un felino di Minneapolis con Prince nelle vene". Inizio ore 21:15. Sabato 9 aprile si terrà lo spettacolo "SOLO" del celebre trasformista Arturo Brachetti. In "SOLO, the Legend of quick-change" Brachetti presenta 60 nuovi personaggi e il meglio delle discipline artistiche in cui eccelle, come ombre cinesi, chapeaugraphie, sand painting e laser design. Lo spettacolo, in tour europeo, è stato applaudito finora da 450.000 spettatori in 400 repliche, di cui numerosi sold-out. Inizio ore 21:30. Domenica 10 aprile sarà la volta di Andra, che al Geox porta “Traditional”, un viaggio musicale nella tradizione e nella cultura rumena, con la voce di una delle cantanti più acclamante in patria. La Advahov Brothers Orchestra accompagna l'artista con 40 musicisti, riuscendo a creare un'atmosfera emotiva durante le danze, ma anche vivace nelle parti cantate. Inizio ore 18:30. Lunedì 11 aprile il protagonista sarà Lino Guanciale, con il suo nuovo spettacolo "Non svegliate lo spettatore" dedicato alla figura del letterato romano del Novecento Ennio Flaiano. Lo spettacolo è un omaggio alla vita e alle opere dello scrittore (vincitore del "Premio Strega" del 1947 con "Tempo di Uccidere") e sceneggiatore di numerose pellicole dirette da Federico Fellini ("I Vitelloni", "La strada", "Le notti di Cabiria", "La dolce vita", "8 ½ "), da Alessandro Blasetti ("Peccato che sia una canaglia") da Steno-Monicelli ("Guardie e Ladri") e di altri capolavori della cinematografia italiana. Inizio ore 21:00. Martedì 12 aprile serata dedicata alla danza con lo show Open del celebre coreografo Daniel Ezralow, un patchwork di piccole storie che strizzano l'occhio allo spettatore con numeri a effetto, multimedialità, ironia e umorismo, all'insegna del più puro entertainment. “Un antidoto alla complicazione della vita", come dichiara lo stesso Ezralow. Inizio ore 21:00. Giovedì 14 aprile torna la musica con protagonista assoluta Gianna Nannini, che con il suo “In Teatro Tour 2022” arriva al Geox per far emozionare il pubblico con tutti i suoi più grandi successi. L’interprete di “Un’estate italiana”, “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura” torna sul palco con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor: da non perdere. Inizio ore 21:00.



Venerdì 15 aprile a Padova arriva Coez: sarà l'occasione per tornare a cantare a squarciagola dopo oltre due anni le canzoni tratte dai sempreverdi "È sempre bello" e "Faccio un casino", oltre a quelle del nuovo disco “Volare”, con all’interno "Come nelle canzoni", già disco d'oro e brano tra i più ascoltati in radio e su Spotify. Inizio ore 21:00. Venerdì 22 aprile andrà in scena The Legend, un tributo unico e toccante alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone. Un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni: la potenza evocativa di “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il West”, “Nuovo cinema paradiso”, “The hateful eight”, e tantissimi altri ancora. Inizio ore 21:30. Sabato 23 aprile farà tappa al Gran Teatro Geox l’attore e comico Natalino Balasso con il suo spettacolo “Dizionario Balasso”. Al centro del palco un grande libro, con all’interno oltre 250 lemmi incolonnati come in un dizionario. A seconda della parola casualmente trovata assieme al pubblico, Balasso improvviserà monologhi a partire dalla definizione del lemma. Una riflessione sul mondo contemporaneo, in cui le parole diventano tag, cioè etichettano le cose come si etichettano le mele: una ad una ma con lo stesso disegno. Riflessioni, sì, ma anche ironia e risate assicurati: in pieno stile Balasso. Inizio ore 21:30. Domenica 24 aprile torna lo spettacolo "Alice in Wonderland" della compagnia ucraina Elysium, evento inserito in cartellone – dopo la recente data al Geox – anche in forma di sostegno alla compagnia di danza, colpita dal dramma della guerra. I personaggi - Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera - appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. Inizio ore 18:00. Martedì 26 e mercoledì 27 aprile ci sarà il grande ritorno dei Litfiba, la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Dopo 40(+2) anni di carriera, 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo, i Litfiba tornano con un tour d’addio esplosivo che fa doppia tappa al Geox. Inizio ore 21:00 entrambe le sere. Sabato 30 aprile, a chiudere la ricca programmazione del mese, sarà Rkomi. Arriva a Padova dopo un'annata (e più) a ritmi altissimi, dal successo straripante del suo "Taxi Driver" (l'album più venduto in Italia nel 2020) fino alla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo. Biglietti esauriti. Inizio ore 21:30. Per tutte le serate sono disponibili biglietti sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e Fastickets. Per accedere al Teatro è necessario presentarsi all'entrata muniti di Super Green Pass, documento di identità e mascherina Ffp2. Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso alla sala comporteranno un tempo fisiologico superiore agli standard, per cui è fortemente consigliato di arrivare con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio spettacolo. Sono presenti confortevoli aree di ristoro. Il Gran Teatro Geox di Padova è uno dei più importanti teatri in Italia e in Europa ed è situato in via Giuseppe Tassinari, 1. Creato per ospitare diverse tipologie di eventi, dai grandi musical al rock, dagli eventi privati alla musica classica, si propone come uno spazio innovativo, dove al programma, sempre molto selezionato, si aggiunge la qualità del servizio. Dalla sua inaugurazione, nel 2009, il Gran Teatro Geox ha ospitato i maggiori artisti italiani e stranieri ed è arrivato ad essere il primo teatro italiano per numero di spettacoli l’anno e per media spettatori, un dato sorprendente anche in considerazione del fatto che non si trova in una grande città. www.zedlive.com