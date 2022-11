Grana Padano XMAS Truck, tappa al centro commerciale Piazzagrande

Previste 8 tappe per celebrare le feste con il formaggio DOP più consumato al mondo. Il truck del Grana Padano, allestito appositamente in vista delle prossime festività, inaugurerà la prima tappa del viaggio celebrativo del Natale a San Bonifacio, in provincia di Verona, il 28 novembre prossimo.

Il truck itinerante farà poi altre sette tappe in alcuni centri commerciali della Lombardia e del Veneto per concludere il suo viaggio il 22 dicembre a Busnago, in provincia di Monza.

All’interno della struttura, un set fotografico con un grande cuore fa da sfondo per lo shooting con cui realizzare, in tempo reale, degli esclusivi biglietti di auguri personalizzati con la propria foto. Ai primi 200 consumatori che avranno acquistato precedentemente nel centro commerciale uno spicchio di Grana Padano Dop, sarà inoltre dato in omaggio un kit per poterlo confezionare come un dono natalizio composto da un sacchetto rosso con il tipico coltellino a goccia scaglia grana, l’esclusiva grattugia brandizzata e un portachiavi/gettone per il carrello della spesa. Un suggerimento e quindi un aiuto per chi pensa di regalare a Natale il formaggio DOP più consumato al mondo.

Il grande ledwall all’esterno del truck proietterà lo spot istituzionale del Grana Padano realizzato dal premio Oscar Giuseppe Tornatore e con le musiche del maestro Ennio Morricone. Con questo messaggio il Consorzio Grana Padano esprime il desiderio di tornare alle abitudini pre-pandemia, finalmente in libertà, con il più antico e diffuso gesto di affetto e di vicinanza, l’abbraccio, e rinnova il legame con le sue terre e le sue genti nel segno della generosità.

Le tappe dell’Xmas truck del Grana Padano

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE – SAN BONIFACIO (VR)

Location: IperFamila

https://www.famila.it

MARTEDÌ 29 E MERCOLEDÌ 30 NOV. – PIOVE DI SACCO (PD)

Presso il Centro commerciale Piazza Grande – Spazio Conad

https://www.centropiazzagrande.it

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE – TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Location: centro commerciale Le Piramidi – Lidl

https://www.centrolepiramidi.it

VENERDÌ 2 DICEMBRE – LEGNAGO (VR)

Location: centro commerciale Galassia– IperGalassia

https://www.ipergalassia.it

SABATO 3 DICEMBRE – BORGO VIRGILIO (MN)

Location: centro commerciale Virigilio– IperCoop

https://www.centrovirgilio.it

DOMENICA 4 E LUNEDÌ 5 DICEMBRE – DESENZANO (MN)

Location: centro commerciale Il Leone – Iper

https://illeonedilonato.klepierre.it

LUNEDÌ 19 E MARTEDÌ 20 DICEMBRE – STEZZANO (BG)

Location: centro commerciale Le due torri– Esselunga

https://www.leduetorri.net

MERCOLEDÌ 21 E GIOVEDÌ 22 DICEMBRE – BUSNAGO (MB)

Location: centro commerciale Globo– Iper

https://www.centroglobo.it

Foto da comunicato stampa