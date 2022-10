Tutti gli eventi a Este per ricordare la conclusione della grande guerra e celebrare la giornata delle forze armate

A 104 anni dalla conclusione della Grande Guerra e in occasione della Giornata delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale di Este, insieme alle Associazioni ex Combattentistiche cittadine, propone una serie di appuntamenti per celebrare la pace e ricordare la storia della nostra nazione e del nostro territorio.

Venerdì 28 ottobre

Il primo incontro, organizzato dal Gruppo Alpini di Este, si terrà venerdì 28 ottobre presso l’Aula Magna dell’ex Collegio Vescovile alle ore 21. Il relatore Franz Brunner Pozzi, guida alpina storica, presenterà l’incontro ad ingresso libero “La guerra tra le rocce e le stelle”.

Venerdì 4 novembre

Venerdì 4 novembre , si svolgerà alle ore 19 un omaggio al Cippo Commemorativo presente in Viale delle Rimembranze, a cui seguirà, alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Municipio, la conferenza “Nel nome di Garibaldi. I cacciatori delle Alpi nella Bassa Padovana”, a cura dei Cacciatori delle Alpi.

Sabato 5 novembre

Sabato 5 novembre , nell’ambito delle Politiche Giovanili, l’Amministrazione incontrerà i neodiciottenni della Città di Este alle ore 16 in Patronato Redentore, per consegnare a ciascuno una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.

In programma anche un concerto del Coro CAI di Padova, sempre il 5 novembre, alle ore 21, presso la Chiesa della Madonna della Salute.

Domenica 6 novembre

A conclusione del lungo weekend dedicato al ricordo della conclusione della Grande Guerra e della Giornata delle Forze Armate, domenica 6 novembre si svolgerà, alle ore 9.30, la Cerimonia dell’Alzabandiera in Piazza Maggiore, con la presenza della autorità cittadine. A seguire, l’omaggio alla lapide dei caduti di piazzale IV Novembre, con discorso commemorativo del Sindaco.

Alle ore 11, presso il Duomo di Santa Tecla, si terrà la S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.

La giornata si concluderà con l’ammainabandiera, alle ore 18.30 in Piazza Maggiore.

«Siamo contenti di aver realizzato un programma che nasce dalle iniziative delle Associazioni ex Combattentistiche del territorio. - commenta l’Assessore alla Cultura Luigia Businarolo. - In un momento come quello che stiamo vivendo, per il contesto globale che ci vede protagonisti e che ha ricadute sulla nostra quotidianità e le nostre abitudini, ritrovarci come cittadini per riflettere sul valore della pace è significativo.

In questa occasione, insieme all’Assessore alle Politiche Giovanili Andrea Quadarella, abbiamo pensato all’opportunità di consegnare la Costituzione Italiana ai diciottenni del 2022: proprio la Costituzione, che è nata in seguito alle atrocità di un conflitto mondiale, rappresenta nel concreto i valori di pace, libertà, uguaglianza e solidarietà che ci devono contraddistinguere.»

«Sono particolarmente soddisfatto di coinvolgere le Associazioni Combattentistiche nell’iniziativa di consegnare la Costituzione ai neodiciottenni. L’evento non ha solo un aspetto simbolico, ma assume anche il ruolo di momento di trasmissione di quei valori che le Associazioni custodiscono, come un passaggio di testimone generazionale. Nel corso di queste celebrazioni, saremo anche onorati della presenza del Sindaco della Città Gemellata di Leek (UK), a testimonianza del valore di fratellanza tra popoli e città, per rimarcare la vocazione internazionale che non diluisce anzi amplifica i nostri valori».

