“La grande guerra del Salento”, la proiezione con il regista, la produttrice e gli attori del cast al Lux

Ispirato a un fatto realmente accaduto nel dopoguerra, giovedì 12 maggio alle 21 al cinema Lux arriva “La grande guerra del Salento” (Marco Pollini, Italia 2021 - 93′). A presentare il film al pubblico padovano saranno il regista Marco Pollini, la produttrice e gli attori del cast.

La pellicola, tratta dall’omonimo libro scritto da Bruno Contini, racconta la prima tragedia calcistica della storia italiana. Nel marzo del 1949, dopo uno scontro fra tifoserie, morì tragicamente il diciannovenne Antonio Prete. Una vicenda fino a oggi rimasta nell’ombra.

Dettagli

Nel secondo dopoguerra, in Salento, gli abitanti di due paesini in provincia di Lecce, Supersano e Ruffano, si scontrano per una partita di pallone. La rivalità tra le squadre di calcio fa da contorno alla rivalità tra due uomini. Ernesto, imprenditore agricolo e presidente del Supersano, e Alfredo, generale del regime fascista in pensione e presidente del Ruffano Calcio. Sullo sfondo, l’amore tra Giulio e Agnese e l’amicizia che li unisce a un’altra coppia di giovani, Giovanna e Antonio.

Ingresso

intero 7 euro;

ridotto (over60/stud) 6 euro;

intero soci 6 euro;

ridotto soci (over60/stud) 5 euro.

Info web

