“Grande Karma. Vite di Carlo Coccioli”, Alessandro Raveggi presenta il suo romanzo alla libreria Zabarella

Alessandro Raveggi presenta “Grande Karma. Vite di Carlo Coccioli”, uno degli scrittori più irregolari e affascinanti del nostro Novecento, parlandone con Giulio Mozzi e Paolo Zardi. Bompiani.

L'evento si svolgerà sabato 3 ottobre, ore 18, all'aperto, nel giardino del Centro Universitario di via Zabarella (via Zabarella 82) oppure, in caso di pioggia, nell'androne del palazzo, nel rispetto delle norme anti-covid.

I posti sono limitati: vi chiediamo di comunicarci la vostra partecipazione via email (libreriazabarella@gmail.com) o tel. (049.655115) o sms/watsapp (3391685011).

https://www.facebook.com/events/772500433515968/?active_tab=discussion

https://www.facebook.com/events/772500433515968/

