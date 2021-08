Future Vintage Festival Off: Grandmaster Flash al parco della Musica

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/979914682765984/

Sabato 11 Settembre

Grandmaster Flash al Parco Della Musica - Padova

Padre fondatore dell’hip hop, pioniere della consolle, inventore del clock theaory e delle cue button techniques ed innovatore dello scratch: Grandmaster Flash è l’icona che ha cambiato la storia della musica e della Grande Mela per poi estendersi a tutto il mondo. Eminem e i Public Enemy, Snoop Dog e Tupac Shakur, Run-DMC e Jay Z, nessuno di loro avrebbe preso quella strada senza la leggenda che ha anche ispirato la serie “The Get Down” (Netflix).

Future Vintage Festival Off

Apertura Cancelli: 19.30

In collaborazione con Intl live

Handmade Market al Parco della Musica: espositori handmade, makers, designers, artisti.

Torna il Future vintage festival 2021: “Smile is back”

Quando? il 10-11-12 settembre a Padova, naturalmente.

?Evento organizzato da Vintage Factory e Superfly Lab con la collaborazione del Comune di Padova e con il patrocinio della Regione Veneto e in collaborazione con Radio Deejay e m2o.

Costto 6,55 euro.

Ispirazioni - Street culture - Tendenze - Lifestyle

Expo - Ospiti - Musica - Workshop

Programma completo di Future vintage festival

https://www.futurevintage.it/

https://www.futurevintagefestival.com/festival-2021/programma-2021/

Bio dell’artista

Grandmaster Flash, pioniere pluridecorato dell’Hip Hop ha inventato le tecniche del cue button, backspin, scratching e punch phrasing, trasformando i piatti in un vero e proprio strumento con il brano precursore del sample loop ‘Adventures On The Wheels Of Steel,’ .

Il leggendario Grandmaster Flash, icona e pioniere del turntablism, djing, mixing, cutting and scratching e il suo pluri-decorato e premiato spettacolo “Hip Hop, People, Places & Things” audiovisivo popolare in tutto il mondo.

Lo show è uno spettacolo di 100 minuti pieno di energia, che porta tutti in un vero e proprio viaggio interattivo attraverso le epoche della musica. sui piatti ed al microfono, governando la telecamera e le immagini; fornendo un grande sfondo immersivo per la sua vita pionieristica nella musica, che abbraccia Hip Hop, Funk, Soul, RnB, black music con incursioni Rock e Jazz, coinvolgendo e impegnando il pubblico.

La sua speciale performance audiovisiva ha vinto numerosi premi prestigiosi insieme a una nuova, personale aggiunta per Flash: il Grammy Lifetime Achievement Award 2021.

Premi ed Awards

2012 Hall of Fame for Grandmaster Flash & The Furious Five single “The Message.”[24] [25]

Urban Music Awards

2009, Lifetime Achievement Award

Rock and Roll Hall of Fame

2007, Inductee

BET Hip Hop Awards

2006, I Am Hip Hop Icon Award

Polar Music Prize

2019, awarded Sweden’s Polar Prize

Info web

