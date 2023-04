Un fumetto per la legalità

Presentazione del graphic novel "Storie di vittime innocenti di mafia e Donne e antimafia", editore Beccogiallo. Le pubblicazioni saranno presentate da Valeria Scafetta, giornalista e scrittrice. L'Amministrazione comunale, anche in vista della Giornata delle Legalità che si celebrerà il 23 maggio, intende promuovere la conoscenza di iniziative che ricordano uomini e donne che sono stati vittime della mafia. Anche la nuova letteratura dei Graphic Novel contribuisce a diffondere in particolare tra i giovani la memoria di tante vittime di mafia che con il loro sacrificio hanno contribuito a rendere più libero il nostro paese.

Il 23 maggio di ogni anno si ricorda la strage di Capaci, l'attentato esplosivo compiuto da Cosa Nostra nel 1992 in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il 19 luglio dello stesso anno nella strage di via D'Amelio vennero uccisi il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

EVENTO REALIZZATO CON IL PATROCINIO DI AVVISO PUBBLICO.

Info: cultura@comune.vigonza.pd.it - 0498090332