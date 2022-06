Grecia in Festa 2022 al Castello di San Martino della Vaneza

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1304798436715249/

GRECIA IN FESTA

Cervarese Santa Croce - Padova

Castello di San Martino della Vaneza

1-2-3-4-5 giugno 2022

Salutiamo l'arrivo dell'Estate con un grande evento enogastronomico nei magici spazi del Castello di San Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce (Padova): la settimana del 1-2-3-4-5 Giugno 2022 in scena la 21° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per cinque giornate di gusto e divertimento da non perdere!

CUCINA GRECA TRADIZIONALE

SERVIZIO BAR & RISTORAZIONE

ASPORTO E TAKE-AWAY

BEVANDE & VINI SELEZIONATI

INGRESSO GRATUITO

AREA RELAX CON TAVOLI

IL MENÙ DELLA TABERNA ITACA:

Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki - e molto altro!

ORARI DI APERTURA: Mercoledì dalle ore 18 circa a mezzanotte / Tutti gli altri giorni dalle ore 11 circa a mezzanotte (con apertura a pranzo e cena)

DOVE SIAMO: Cervarese Santa Croce - Padova @ Castello di San Martino della Vaneza > Segui il Link su Maps: https://goo.gl/maps/F641K8hwvWTxhzbK7 // INGRESSO GRATUITO

LA NOSTRA FILOSOFIA: Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

PARCHEGGIO: Disponibile ampio parcheggio, gratuito ma non custodito, presso il campo nelle immediatissime vicinanze dell'evento.

ASPORTO & TAKE-AWAY: Il servizio è sempre attivo per il pranzo dalle ore 11 circa e fino alle ore 20 tutti i giorni, salvo il Mercoledì dove saremo aperti solo nella fascia serale.

Un evento organizzato da Italia on The Road - Cibo Da Strada & Via Audio > https://www.viaaudio.it/street-food/

CONTATTI: info@viaaudio.it

0362 1827760 - 346 5308662

