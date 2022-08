Grecia in festa al parco della Musica

Tornano gli appuntamenti enogastronomici estivi nel verde del Parco della Musica di Padova: da mercoledì 24 a lunedì 29 agosto 2022 in scena la 24esima edizione di Grecia in Festa, il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per sei giornate di eventi da non perdere!

La festa inizierà mercoledì 24 agosto dalle ore 18, mentre tutti gli altri giorni già dalle 11 (con orario continuato a pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo!

Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare cucina greca tradizionale ed usufruire del servizio bar e ristorazione (con possibilità di servizio da asporto e take away), bere birre e vini selezionati oppure discutere nell’area relax con tavoli.

La Taberna Itaca ci delizierà con Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki e molto altro!

Secondo la nostra filosofia gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Potete trovarci al Parco della Musica di Padova, all'interno del Parco Europa, in Via Venezia. Di seguito il link a Google Maps con le indicazioni: https://bit.ly/2Wqsch6.

Per ulteriori informazioni contattare il +39 346 5308662 oppure lo 0362 1827760, o inviare una mail a info@viaaudio.it.

Grecia in Festa è un evento organizzato da Italia on The Road – Cibo Da strada e Via Audio (https://www.viaaudio.it/street-food/).

Info web

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato stampa