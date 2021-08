Grecia in festa al parco della Musica

Tornano gli appuntamenti enogastronomici nel verde del Parco della Musica di Padova, in Via Venezia: da mercoledì 25 a domenica 29 agosto 2021 in scena la 16esima edizione di “Grecia in festa”, il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per cinque giornate di eventi da non perdere.

Il festival a ingresso gratuito prevede piatti tipici della cucina greca tradizionale, tra i quali Pita Gyros, insalata greca, bastoncini di feta, salsa Tzatziki e molto altro ancora. Attivo servizio ristorazione con possibilità di usufruire di ampie aree relax con tavoli o in alternativa del servizio d’asporto. Ad accompagnare il tutto fresche birre e vini selezionati del territorio con intrattenimento e musica serale per tutto il weekend.

Orari

“Grecia in Festa” andrà in scena il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 18, mentre il sabato e la domenica attivi dalle 11 con orario continuato a pranzo e a cena.

Info

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0362 1827760/+39 329 2037647 o inviare un’email a info@viaaudio.it matteo.camisasca@viaaudio.it

Info web

https://www.facebook.com/events/243014154160449

