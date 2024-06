Green Night di Cadoneghe: street food, musica live e negozi aperti

Venerdì 28 giugno torna la Green Night di Cadoneghe! Dalle 19 alle 24 le Botteghe di Cadoneghe rimarranno aperte per trasformare via Gramsci un unico grande festival. La strada verrà pedonalizzata dalla Castagnara fino a Piazza Insurrezione per permettere l’allestimento di tantissime aree dedicate alla musica da vivo, ai dj set, alle associazioni del territorio e allo street food.

La serata è stata ideata dai commercianti di Cadoneghe pensando ad un evento che potesse attirare più visitatori possibile, con un target trasversale che va dai giovani alle famiglie. Tantissimi negozi e attività rimarranno aperti fino a mezzanotte e la musica percorrerà tutta via Gramsci con diverse “live areas” dove poter ascoltare dal vivo musicisti e band di generi diversi, oppure Dj set perfetti per l’aperitivo e il dopo cena.

Lungo il percorso della Green Night si potranno gustare le migliori offerte enogastronomiche dei negozi e degli esercenti Cadoneghe oppure scoprire lo sfizioso street food, i dolci e altre prelibatezze lungo la strada.

Sarà allestita in via Manin un’area dedicata ai più piccoli, con giostre, gonfiabili, spettacoli e dolciumi per rendere ancora più colorate e divertente questa notte speciale. Le associazioni del territorio, infine, allestiranno lungo il percorso degli info point per far conoscere a tutti il loro impegno e i loro risultati, mentre le società sportive si esibiranno nelle strade e nelle piazze con il talento e l’energia dei loro tesserati!

I numeri

Oltre 20 negozi aperti con orario prolungato fino alle 24

22 eventi di musica live, dj set, spettacolo, danza ed esibizioni sportive.

20 esercenti aperti, stand gastronomici e truck di street food per tutti i gusti.

22 associazioni per raccontare il lato sociale del territorio e le iniziative più interessanti.

Info alla pagina Facebook @GreenNightCadoneghe

«La Green Night - ha dichiarato Chiara Schiavon, presidente delle Botteghe di Cadoneghe - è un evento che appartiene a tutti noi, l’occasione per ritrovarci a vivere la nostra città con allegria e voglia di stare assieme. Che sia per fare acquisti, per un brindisi o per assistere ai tanti spettacoli organizzati, l’importante è che tutti si riversino in strada per vivere una serata spensierata: giovani, anziani, famiglie. Ringrazio l’amministrazione per il sostegno che non è mai mancato, e tutte le persone e le associazioni che in questi mesi hanno lavorato affinché questo evento potesse realizzarsi».

L’evento è organizzato con il contributo della Provincia di Padova, il patrocinio del Comune di Cadoneghe e in collaborazione con Confcommercio Ascom Padova, l’Associazione Nazionale Carabinieri e con La Protezione Civile. In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al 12 luglio.

Per un notte ancora più green, via aspettiamo in bicicletta!