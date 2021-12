"Il Gruffalò", spettacolo musicale per le famiglie al teatro Verdi

Cosa fanno quattro giovani amici in un bosco?

Vanno a ripulirlo, direte voi, visto che si vedono all’inizio dello spettacolo proprio mentre lo stanno facendo.

Ma a noi viene il dubbio che ci vadano per passare qualche giorno e, soprattutto, qualche notte, accampati in una tenda, ad aspettare il momento più bello della giornata, cioè quando, attorno a un fuoco, si racconteranno storie di paura.

E cosa c’è di meglio di un bosco di notte per una bella storia di paura?

E quella che racconteranno sarà la storia di un topolino che, affamato, decide di attraversare il bosco frondoso e pieno di insidie per trovare la ghianda che tanto gli piace e che incontra, strada facendo, tre brutti ceffi che lo vogliono mangiare: una volpe, una civetta e una biscia. Ma il furbo topolino è scaltro di pensiero e sa bene come cavarsela, con l’aiuto della sua grande Fantasia trova una soluzione che nessuno si può immaginare, nemmeno lui, forse: un mostro terribile dal nome assai noto ai bambini: Il Gruffalò.

Lo spettacolo, fatto di canzoni, trovate divertenti, coinvolgimento del pubblico, racconterà sotto forma di Musical, una storia molto cara ai più piccoli, il Gruffalò, di Julia Donaldson e Axel Scheffler, lasciando intatte le deliziose rime della scrittrice inglese e facendo indossare agli attori dei fantastici costumi che si rifanno alle meravigliose illustrazioni del disegnatore tedesco. I bambini riconosceranno così facilmente quel testo che in molti hanno addirittura imparato a memoria, ma potendosi gustare anche divertenti e originalissime canzoni scritte appositamente per lo spettacolo e situazioni comiche e mimiche, nonché balli e danze che vanno ad arricchire la favola originale.

produzione: Fondazione Aida

adattamento e regia: Manuel Renga

con: Stefano Colli, Elisa Lombardi, Giuseppe Brancato, Gaia Carmagnani

co-produzione: Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Teatro Stabile del Veneto

in collaborazione con: BSMT - Bernstein School of Musical Theatre e Coordinamento Teatrale Trentino

