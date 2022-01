Il Gruffalò, spettacolo musicale per famiglie al teatro Verdi di Padova

Tratto dalla storia scritta da Julia Donaldson e illustrata da Alex Scheffler Il Gruffalò, una co-produzione di Fondazione Aida e Teatro Stabile del Veneto, arriva al Teatro Verdi di Padova il 29 gennaio in una nuova versione musicale diretta e adattata da Manuel Regna. In scena Stefano Colli, Elisa Lombardi, Giuseppe Brancato e Gaia Carmagnani interpretano i personaggi del celebre racconto, cantando e ballando canzoni scritte ad hoc per lo spettacolo da Patrizio Maria D’Artista capaci di coinvolgere grandi e bambini per portarli nel magico mondo del Bosco Frondoso.

Cosa c’e? di meglio di un bosco di notte per una bella storia di paura? È proprio qui che quattro amici si rifugiano per raccontarsi la storia di un topolino che, affamato, decide di attraversare il bosco frondoso, pieno di insidie, per trovare la ghianda che tanto gli piace. Strada facendo incontra tre brutti ceffi che lo vogliono mangiare: una volpe, una civetta e una biscia. Ma il furbo topolino con l’aiuto della sua fantasia trova una soluzione che nessuno si può immaginare: un mostro terribile dal nome assai noto ai bambini, il Gruffalò.

Lo spettacolo è composto di canzoni, trovate divertenti, situazioni comiche e mimiche, nonché balli e danze che coinvolgeranno il pubblico raccontando sotto forma di musical questa storia molto cara ai più piccoli. Un’operazione che ha saputo lasciare intatto il suono delle rime della scrittrice inglese e per la quale i costumi sono stati ispirati alle meravigliose illustrazioni del disegnatore tedesco.

È cosi? che il Bosco Frondoso diventa anche un Bosco Magico dove la fantasia viaggia libera, colorandosi di paura quando si va a inabissare nel sottobosco oscuro e costruendo un gran divertimento quando il topolino deve trovare sempre nuovi modi per sfuggire dai predatori del bosco.

Teatro Verdi di Padova

29 gennaio 2022 ore 17

Il Gruffalò

adattamento e regia Manuel Renga

adattamento drammaturgico Pino Costalunga

musiche originali Patrizio Maria D’Artista

costruzioni Guglielmo Avesani

costumi Chiara Defant

con la collaborazione di Gilda Li Rosi

coreografie Elisa Cipriani, Luca Condello

pupazzi Mariangela Gabrieli - Mondo alla Rovescia

con Stefano Colli, Elisa Lombardi, Giuseppe Brancato, Gaia Carmagnani

assistente alla regia Chiara Serangeli

assistente musicale Leonardo Schiavo

produzione Fondazione Aida

co-produzione Centro Servizi Culturali Santa Chiara, TSV - Teatro Stabile del Veneto

in collaborazione con BSMT - Bernstein School of Musical Theatre e Coordinamento Teatrale Trentino

con il contributo di Fondazione CARITRO, Provincia Autonoma di Trento

un ringraziamento alla vocal coach Eleonora Beddini

Biglietti

Prezzo intero 10 euro.

