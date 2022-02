L'incontro è aperto a tutti, ci si potrà prenotare al numero 3472440685 o via mail: cristiano.draghi@libero.it

Venerdì 4 febbraio alle ore 14.30 al Centro di Riabilitazione Visiva Ipovisione - Responsabile dr. Giovanni Sato, si terrà nel Complesso Sanitario dei Colli via dei Colli, 4 a Padova, il primo incontro per la formazione di un gruppo di auto-mutuo-aiuto per giovani ipovedenti affetti da malattie oculari ereditarie o congenite.

L'iniziativa che vede la partecipazione del già attivo e consolidato gruppo di auto mutuo aiuto per adulti ipovedenti, sarà aperta ora anche ai giovani dai 15 ai 29 anni che volessero partecipare.

L'incontro è promosso dal Centro Regionale di Riabilitazione Visiva Ipovisione e dall'Associazione Psicologo di Strada..

Oltre al Responsabile del Centro riabilitazione Visiva Ipovisione dott. giovanni Sato, saranno presenti all'evento: il dr. Alessandro Galan, Direttore del Centro Oculistico San Paolo a cui il Centro Ipovisione afferisce, la Dr.ssa Clorinda Crudeli Responsabile dell'Ambulatorio di Ipovisione Pediatrica, la dr.ssa Roberta Rizzo Ortottista del Centro e il facilitatore (volontario) del gruppo, Cristiano Draghi, Psicologo.

Si precisa ai partecipanti minorenni di essere accompagnati dai genitori e per tutti si rende necessario il green pass.

L'incontro è aperto a tutti, ci si potrà prenotare al numero 3472440685 o via mail: cristiano.draghi@libero.it

Sarà previsto inoltre anche il collegamento con piattaforma ZOOM