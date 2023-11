Benvenuti nella grande famiglia delle Cucine Economiche Popolari (CEP). "Guarda Che Roba" nasce con lo scopo di diffondere e sostenere una parte dell'operato delle CEP volto al servizio di distribuzione del vestiario alle persone momentaneamente senza fissa dimora. Grazie alla sensibilità della cittadinanza vengono donati molti capi di abbigliamento, ma non tutto è utilizzato dagli ospiti che prediligono vestiario scuro e sportivo.

Si è pertanto pensato di valorizzare quanto non adatto creando una vetrina online il cui ricavato verrà adoperato per coprire altre loro necessità, tra cui la fornitura di biancheria intima sempre molto carente. "Guarda che roba", mercatino dell'usato il 5 Novembre 2023: ti aspettiamo nella nostra sede in Via N. Tommaseo 12, sede delle Cucine Economiche Popolari.