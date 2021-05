Incontro online: "Crimini israeliani in Palestina: quale ruolo per la Corte Penale Internazionale?"

Indirizzo non disponibile

Venerdì 21 maggio, ore 18, in programma una conferenza virtuale dal titolo "Crimini israeliani in Palestina: quale ruolo per la Corte Penale Internazionale?". L'evento è organizzato dai Giuristi Democratici e sarà disponibile link https://youtu.be/P1mKFagFMvI.

Intervengono

Raji Sourani, Direttore Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR), membro del Legal Team che rappresenta le vittime di Gaza presso la CPI

Triestino Mariniello, Reader in Law - Liverpool John Moores University (UK) e Membro del Legal Team che rappresenta le vittime di Gaza davanti alla CPI

Romana Rubeo, Giornalista, traduttrice e caporedattrice del Palestine Chronicle

Introduce e modera

Micòl Savia – rappresentante dell’Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici alle Nazioni Unite a Ginevra e responsabile per le attività internazionali dei Giuristi Democratici.

https://www.giuristidemocratici.it/Internazionali/post/20210518123546