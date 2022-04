Guida intergalattica per le emozioni: viaggio nel mondo delle emozioni per ragazzi dagli 8 ai 10 anni

Jonas Padova e BiblioSanBe sono felici di presentare ed invitarvi a partecipare al laboratorio Guida Intergalattica per le emozioni. Un viaggio alla scoperta delle emozioni e delle parole per raccontarle, per ragazzi dagli 8 ai 10 anni.

Il laboratorio nasce dalla collaborazione tra Jonas Padova e BiblioSanBe la Biblioteca del quartiere San Bellino di Padova, uno spazio vivo e prezioso per bambini e ragazzi.

Informazioni e contatti