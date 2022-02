“Un pomeriggio con Giusto”: visita guidata alla mostra e al battistero della cattedrale

15 euro. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, fino a esaurimento posti, telefonando al numero 049 8226159 o scrivendo a info@museodiocesanopadova.it

Prezzo 15 euro. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, fino a esaurimento posti, telefonando al numero 049 8226159 o scrivendo a info@museodiocesanopadova.it

Un pomeriggio con Giusto è la proposta del Museo diocesano di Padova per mercoledì 16 febbraio, con due visite guidate dal direttore Andrea Nante, al Battistero della cattedrale e alla mostra “Giusto da vicino”, per immergersi appieno nella bellezza di uno dei capolavori del Trecento padovano inseriti in Padova Urbs Picta – I cicli affrescati del XIV secolo di Padova, patrimonio dell’umanità.

Due visite guidate, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18, previa iscrizione, che permetteranno da un lato di visitare gli affreschi del Battistero e dall’altro di ammirare da vicino, nella splendida cornice del Salone dei vescovi, il polittico realizzato da Giusto de’ Menabuoi per l’altare del Battistero, recentemente restaurato grazie al finanziamento di Intesa Sanpaolo all’interno della XIX edizione del programma Restituzioni. Polittico protagonista della mostra “Giusto da vicino” che sarà aperta al pubblico fino al prossimo 3 aprile.

Partecipazione

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, fino a esaurimento posti, telefonando al numero 049 8226159 o scrivendo a info@museodiocesanopadova.it

Quota comprensiva di biglietto d’ingresso: 15 euro

L’evento è organizzato nel rispetto della normativa anti covid.

Richiesto il green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Info web

https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoPadova

Foto articolo da comunicato stampa - Giusto de Menabuoi, Polittico, Battistero della cattedrale, Padova - Mauro Magliani