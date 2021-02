I “Tartini tour” alla scoperta della vita e delle tappe salienti del percorso umano e culturale del musicista

La presente pandemia ha “congelato” molti degli eventi previsti per le celebrazioni dei 250 anni dalla morte del grande violinista, compositore e didatta Giuseppe Tartini (Pirano, 1692 – Padova, 1770). Le guide turistiche afferenti all’Associazione Tartini 2020 – nata in seno all’omonimo progetto promosso dal Dipartimento DISLL (Studi linguistici e letterari) per iniziativa del prof. Sergio Durante, con l’obiettivo di valorizzare l’eredità culturale del musicista – si sono fatte quindi promotrici di una nuova esperienza di visita sulle orme padovane di Tartini. I “Tartini Tour”, in collaborazione con il Museo Diocesano di Padova, dove fino al 18 giugno 2021 ha sede l’esposizione “Giuseppe Tartini e la cultura musicale dell’Illuminismo”, disegnano un itinerario che, in questo periodo di ripartenza, racconta di quella Padova che il compositore ha eletto come “seconda patria”, trascorrendovi la maggior parte della propria vita umana e artistica, e alla quale ha regalato un immenso patrimonio musicale: una città che Tartini ha reso “non certo meno famosa che nell’antichità per essere stata il luogo natale del grande storico Tito Livio”, ha commentato lo storico della musica Charles Burney.

Cosa si visita

Il tour interessa luoghi e monumenti che serbano memorie tartiniane, spazi in grado di coinvolgere davvero i visitatori per la possibilità di contestualizzare il racconto della vita e delle tappe salienti del percorso umano e culturale del musicista. La tappa finale inoltre prevede la visita della mostra, recentemente riaperta, presso il Palazzo vescovile di Piazza Duomo. Le guide desiderano pertanto creare un doppio legame tra Padova e l’esposizione temporanea a lui dedicata, affinché tutti si sentano coinvolti in una partecipata esperienza di fruizione del proprio patrimonio culturale.

Dove e quando

Le visite, in partenza il 19 febbraio, avranno luogo ogni venerdì pomeriggio nei mesi di febbraio e marzo: il ritrovo è fissato alle ore 14.45 alla fontana di Prato della Valle e la durata del tour è di due ore.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo e-mail guidetartinipadova@gmail.com entro il giorno precedente la visita. Costo dei biglietti: adulti 17 euro, studenti (18-26 anni) 12 euro, bambini e ragazzi (7-17 anni) 10 euro, 0-6 anni accesso gratuito.

Le Guide Turistiche Tartini 2020

Le Guide Turistiche Tartini 2020 sono professioniste che hanno approfondito lo studio della figura di Giuseppe Tartini attraverso una specifica formazione musicale in Storia della Musica del Settecento. Vantano una pluriennale esperienza e conoscenza storica della città ed una competenza in Storia dell’Arte.