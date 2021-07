Guitar show 2021

Sabato 10 e domenica 11 luglio dalle 10 alle 19 - Fiera di Padova ingresso dal "cancello C". Torna la grande mostra mercato italiana aperta ad artigiani, liutai, modders, negozi, privati e collezionisti, dedicata al mondo della chitarra, basso, amplificazione ed effetti.

Dettagli

Sabato 10 e domenica 11 luglio arriva a Padova la quarta edizione del Guitar Show. Dopo il clamoroso successo delle prime tre edizioni e dopo la dolorosa cancellazione dell'edizione 2020 a causa della pandemia, l'evento cresce e si trasferisce negli ampi spazi della Fiera di Padova, quadruplicando la superficie espositiva rispetto alle precedenti edizioni.

L'evento e? diventato in breve tempo uno dei piu? grandi in Europa nel suo genere attirando pubblico da tutta Italia e anche da oltre confine. Anche quest'anno, grazie a una folta schiera di espositori partecipanti da tutta Italia e dall'estero, si presenta come appuntamento imprescindibile per gli appassionati della chitarra e del basso. Centinaia di espositori, migliaia di strumenti tutti da vedere e provare. E ancora decine di eventi sul palco, dimostrazioni, concerti e grandi artisti della scena internazionale.

L'edizione 2021, attesissima da tutto il settore, rappresenta anche il primo evento aperto al pubblico in Fiera di Padova nel corso di quest'anno. Il periodo estivo inoltre ha suggerito una formula che sfrutta gli spazi esterni con un grande ristorante all'aperto e un'arena eventi per le demo di prodotto pomeridiane e i concerti serali. Dalle 19 infatti, nelle serate di venerdi? 9 (serata di anteprima), sabato 10 e domenica 11 l'ingresso e? libero (previa prenotazione del tavolo) ed e? possibile accedere allo stand gastronomico con un programma eventi che prolunga l'attivita? del Guitar Show fino a tarda sera.

Il programma degli appuntamenti sul palco e? come sempre denso e intriso di grandi artisti del panorama chitarristico italiano ed europeo del calibro di Cesareo (Elio E Le Storie Tese), Andrea Braido (Vasco Rossi, Mina, Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini), Giuseppe Scarpato (Edoardo Bennato), Andy Martongelli (Arthemis), Alex Lofoco, Enrico Santacatterina (Riccardo Fogli, Mia Martini, Tullio De Piscopo, Rossana Casale, Pooh, Mango, Gege? Telesforo, Caterina Caselli), Federico Malaman, ma anche spazio a talenti emergenti come la band Hiridis e il giovanissimo astro nascente Edoardo Taddei lanciato proprio al Guitar Show per la prima volta nel 2018.

Gli eventi serali, che come detto sono gratuiti previa registrazione obbligatoria, vedono nella serata di anteprima gli “Ubermensch” (tributo Rammstein) venerdi? 9, “All Star Guitar Nights” sabato 10, una incredibile Jam Session sul palco con tutti i migliori chitarristi presenti in fera diretti e accompagnati da Giuseppe Scarpato e dal suo power trio. Domenica 11 si chiude con la finale degli europei su maxischermo. Tutti i concerti serali iniziano alle 21.30.

All'interno dell'esposizione ampio ristorante con 1000 posti a sedere, anche coperti, bar e giardino esterno.

Informazioni generali

Web: www.guitarshow.it

Elenco espositori: https://www.guitarshow.it/elenco-espositori-2021/

Calendario eventi: https://www.guitarshow.it/eventi-artisti-guitar-show-2021

Facebook: www.facebook.com/guitarshowitaly

Instagram: www.instagram.com/guitarshowitaly

Dove

Fiera di Padova

Ingresso dal GATE C di Via Goldoni, Padova - Parcheggi fera abituali

Quando

Sabato 10 e domenica 11 luglio 2021 dalle ore 10 alle ore 19.

Biglietti

Ingresso intero: 12 euro

Abbonamento entrambi i giorni 20 euro

La biglietteria apre un'ora prima nei giorni di evento. Prevendite e tutte le altre informazioni su www.guitarshow.it I bambini fino a 12 anni compiuti entrano gratis

Info web

Tutte le informazioni sul sito:

www.guitarshow.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...