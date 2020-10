Sagra "Guizza in Festa" a Padova

Guizza... riparte! Due giorni di festa per dare il via alla ripartenza di tutte le nostre attività parrocchiali. Torna la sagra Ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione sia per cenare sul posto, sia per l'asporto.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Sabato 17 ottobre

Cena su prenotazione (primo turno 19.30, secondo turno ore 21)

Menu fisso

Gnocchi (ragù o anitra)

Grigliata mista con costine, salsiccia e pancetta

Insalata o patate fritte

Mezzo acqua o mezzo vino rosso

Euro 15

Menu bambini

Cotoletta di pollo

Patatine fritte e bibita in lattina (coca cosa 80)

Euro 7

Domenica 18 ottobre

Dalle ore 15.30

pomeriggio di musica, balli e giochi per bambini e ragazzi. Con la collaborazione dell'associazione Art of sound.

Dalle ore 19.30

Cena su prenotazione con lo stesso menu del sabato.

Info e prenotazioni

Entro il 16 ottobre o fino ad esaurimento posti.

Disponibile anche da asporto sempre su prenotazione.

Francesco 3471380279

Eddy 3408893061

(si richiede a tutti la collaborazione per il rispetto delle normative Codivd-19)

Attenzione: rispettare le norme

Nota bene: nel rispetto delle normative covid19 ricordiamo che è fatto obbligatorio di indossare la mascherina in tutti luoghi chiusi, mantenere il distanziamento e di igienizzare frequentemente le mani tramite l'uso dei dispositivi che troverete nella sala. La mascherina può essere tolta solo durante la consumazione dei pasti.

Info web

https://www.facebook.com/sagradellaguizza/

https://www.facebook.com/sagradellaguizza/