Gusti-Amo la Primavera sui Colli Euganei: escursione, visite e degustazioni

L'evento di domenica 20 marzo è nato da un’idea di "Con i piedi per Terra" e "Trekkin2thewild": una nuova proposta di visitazione dei Colli Euganei che, oltre all’attività escursionistica guidata lungo il sentiero del Monte Cinto, offre il passaggio esterno al Museo di Cava Bomba e due deliziose tappe di degustazione dei prodotti enologici e oleari del piccolo borgo di Cinto Euganeo. Uniremo la scoperta degli aspetti geologici di questo angolo meraviglioso del Parco Regionale dei Colli Euganei alla degustazione delle bontà locali, grazie al ritmo rilassante della camminata, portando il nostro benvenuto alla Primavera…

Visita a:

* Area esterna del Museo di Cava Bomba

* Antica cava di riolite

* Buso dei Briganti

Degustazioni:

* Cantina Ca’ Lunga

* Azienda Vitivinicola Le Cortiselle

Chi può partecipare?

L’itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 10 anni in su

Attrezzatura richiesta

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, acqua, snack, mascherina, gel disinfettante

Dati tecnici escursione

Difficoltà: E (escursionistico - medio)

Dislivello: +110 m ca

Durata: 4 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 8 km ca

Pranzo con degustazione alla Cantina Ca' Lunga e Le Cortiselle

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

Fine evento ore 16 circa (comprese le degustazioni)

Dove ci troviamo?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

Quando e a che ora?

Domenica 20 marzo 2022

Orario di ritrovo: ore 9.30

Il costo

Adulti euro 28

Ragazzi fino ai 16 anni compresi euro 12

La quota comprende : accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione, degustazioni nelle aziende

La quota non comprende : trasporto, consumazioni per i ragazzi fino ai 16 anni (da decidere e pagare in loco)

> Richiedici il programma dettagliato e i moduli di iscrizione

le iscrizioni sono aperte!

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com

– tramite messaggio su Facebook messenger

Le prenotazioni via Facebook non sono ritenute valide

chiusura iscrizioni: venerdì 18 marzo alle ore 18

Per partecipare a questo evento è richiesto il green pass

Info web

https://www.facebook.com/events/487547846292022/

