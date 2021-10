Halloween e misteri alla scuola di magia e stregoneria

In occasione della serata più misteriosa e inquietante dell'anno, Villa Greggio, La Foresta di Sherlock e Improprio 9119 presentano: "Misteri alla scuola di Magia e Stregoneria - 2^ anno".

1943. Gettate uno sguardo nel passato, alcune vecchie storie prendono vita, altre oscure verità vengono sepolte... e attenti con quello sguardo, se si posa nel posto sbagliato, vi ritroverete di Sasso! Le 4 case della Scuola di Magia e Stregoneria aprono le porte ad una nuova sfida...16 squadre, chi trionferà questa volta? Chi supererà tutte le prove? Atmosfera da brivido garantita!

Partecipanti dagli 11 ai 200 anni.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 342 9547755 e 342 0253841.

Gradito il Dress Code! L'evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia di norme ANTI-COVID.

Per accedere all’evento è obbligatorio (dai 12 anni in su) presentare GREENPASS.

Web: https://www.facebook.com/events/966939027219574.

