Halloween al museo di geografia, un evento per babbani di tutte le età

Dopo aver registrato il tutto esaurito l'anno scorso, il Museo di Geografia dell’Università di Padova, sede della prestigiosa Scuola di Wollemborg, ripropone un evento eccezionale rivolto a babbani di ogni età mirato a svelare alcuni preziosi segreti del mondo e della magia.

Ad attendere i partecipanti tre incantevoli sale (Sala delle Stelle, Galleria dei Plastici e Sala della Divinazione) e altrettante prove da superare. Chi le affronterà con coraggio scoprirà una geografia potente ed emozionante, conquistando così l’accesso all’oscura e misteriosa Sala dei Segreti!

L’appuntamento è quindi per sabato 5 e domenica 6 novembre, dalle ore 10 alle 18: per partecipare è necessario acquistare in anticipo il biglietto. L'attività durerà circa un'ora e gli ingressi sono previsti alle ore 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17 di ciascuna giornata con entrata da via del Santo 26 a Padova. L’evento si rivolge a tutti gli appassionati del genere, vestiti a tema oppure no: bambini, ragazzi, adulti, famiglie e gruppi.

Per poter partecipare è necessario acquistare i biglietti telefonando al numero 049.8273939 o scrivendo via email a prenotazioni.musei@unipd.it.

Il costo del singolo biglietto è di 5 euro. I bambini sotto i 5 anni non pagano.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 049 8273939 tutti i giorni dalle 9 alle 17 oppure mandare un e-mail all’indirizzo prenotazioni.musei@unipd.it.

