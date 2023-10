Halloween al Musme: "La leggenda di Osiride e l'invenzione della prima mummia"

Anche quest’anno il MUSME apre le sue porte alle ragazze e ai ragazzi per una speciale serata di Halloween! Entra con noi nel misterioso mondo dell’Antico Egitto: il potente dio Osiride, re d’Egitto, è stato fatto a pezzi dal malvagio fratello Seth! Aiuta Iside, Nefti e Anubi a ridare vita a Osiride in un’avventura tra le sale del MUSME: con il tuo gruppo attraverserai gli spazi del Museo per ricomporre la mummia del dio, affrontando prove, giochi e quiz che ti faranno scoprire i segreti della mitologia e della medicina egizia!



Programma:

Ore 20.30 Accoglienza e suddivisione in squadre

Ore 21 Inizia il gioco!

Ore 23 Conclusione e saluti

Età: ragazzi dai 9 ai 13 anni. Genitori off-limits! Cosa portare: torcia e documento di responsabilità firmato; consigliato (non obbligatorio) un costume a tema egizio. Costo: 40 euro a partecipante. È compresa nel prezzo la visita libera al museo per il ragazzo il 1° o il 2 novembre 2023. È obbligatoria la prenotazione.