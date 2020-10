A Padova il laboratorio per bambini "Halloween al Musme"

Che fai per Halloween? Vieni al MUSME! Sabato 31 ottobre ore 16. Scheletri al MUSME Laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni Lo scheletro è l’impalcatura del nostro corpo, ci sostiene e protegge gli organi interni. Ma come sono fatte le ossa? E se si rompe un osso? Possiamo ripararlo? Nella giornata più paurosa dell’anno, ne parleremo insieme al MUSME toccando addirittura… delle ossa vere! Vi aspettiamo…se non siete paurosi!

Sabato 31 ottobre ore 17.30

Un giallo al MUSME

Laboratorio per bambini dagli 8 ai 10 anni

Rosalind Franklin è stata una scienziata importante del nostro secolo ma, essendo donna, è meno famosa dei suoi colleghi uomini che hanno studiato il DNA. Lei ha studiato a Londra e ha fatto una scoperta molto importante: è la prima scienziata infatti ad aver scattato una foto nitida del DNA ai raggi X. Qualcuno però si è intrufolato in casa sua e ha rubato la foto, la n° 51 che Rosalind aveva scattato. Dobbiamo aiutarla a trovare la foto in modo da poter ricostruire insieme la forma del nostro DNA!

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/halloween-al-musme/