"Halloween panini onti ed i fantasmi dei conti" al Parco Frassanelle

Venite travestiti e trascorrete la giornata in preparazione del momento più pauroso dell’anno tra dolcetti, scherzetti e… tonalità sinistre !!! Nel buio fitto della notte, illuminato solo da qualche torcia e dalla luna, raggiungerete le GROTTE e la VILLA, dove vi attendono strani personaggi…figure spettrali che vi narreranno vicende perdute nelle nebbie del tempo: la storia dei Conti Papafava dei Carraresi, ricca di suggestioni, misteri e intrighi tornerà a vivere attraverso gli occhi delle “presenze” che dimorano nel parco.

Il programma

Dalle 16 alle 23: HALLOWEEN CONTEST FOTOGRAFICO

1) Il gioco è aperto a tutti, grandi e piccini!

2) Travestitevi e truccatevi nei modi più paurosi e eccentrici possibili

3) Visitate il parco, le grotte e trovate l’angolo più adatto al vostro selfie.

4) Mettevi nella posa più spaventosa

5) Scattate il vostro selfie!

6) ENTRO LE ORE 20.30 di MARTEDì 31 OTTOBRE inviate la foto (una sola, la migliore!) al numero Whatsapp dedicato: 345 4041017, indicando il vostro nome e cognome.

KARAOKE, PASSEGGIATE SUI PONY NEL PARCO CON LANTERNE dalle 16 alle 22. COSTO SUPPLEMENTARE 10 euro/a bambino. ISCRIZIONI IN LOCO. LABORATORIO PITTORICO DAL VIVO dalle 16 alle 21 COSTRUZIONE DELLA STREGA & BRUCIAMO LA STREGA dalle 16 alle 21 GRATUITO VISITA AL PARCO ED ALLE GROTTE IN NOTTURNA. QUALE MIGLIORE OCCASIONE PER VEDERE LE NOSTRE GROTTE IN NOTTURNA?