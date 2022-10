Halloween al Parco Campo dei Girasoli, tutti gli eventi in programma

Un Halloween stregato al Campo dei Girasoli. La mattina di lunedì 31 ottobre inizia alle 10 con una spaventosa caccia al tesoro piena di misteri e indovinelli. E' previsto un truccabimbi mostruoso, pozioni magiche di bolle di sapone e fantasmi di zucchero filato. Nel pomeriggio dalle 16:30 si sfideranno in una Trash battle, Dj Coolo vs Dj Khameecha, pronti a far sanguinare le orecchie grazie ai peggiori dischi della storia della musica. Al migliore travestimento è previsto un premio in omaggio.

*E’ possibile partecipare arrivando in qualsiasi orario tra le 10 e le 13. Info web https://www.campodeigirasoli.com/eventi/una-spaventosa-caccia-al-tesoro/ Evento FB https://www.facebook.com/events/1387252491802054/