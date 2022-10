Halloween al parco Frassanelle: panini onti e fantasmi dei Conti

Quest’anno Halloween si fa ancora più spaventoso sui Colli Euganei. Nel buio fitto della notte, illuminato solo da qualche torcia e dalla luna, lunedì 31 ottobre gli ospiti del Parco Frassanelle di Rovolon potranno raggiungere le Grotte e la Villa del parco. Qui saranno attesi da figure spettrali che narreranno vicende perdute nelle nebbie del tempo. Anche la storia dei Conti Papafava dei Carraresi, proprietari del Parco, ricca di suggestioni, misteri e intrighi, tornerà a vivere attraverso gli occhi delle “presenze” che dimorano nel parco (animazione a cura della Compagnia dell’Angelo).

La festa però comincerà già nel pomeriggio, dalle 15. Le famiglie potranno partecipare ai laboratori per la costruzione della “vecchia” (a cura di Magica Malù), che verrà simbolicamente bruciata durante il falò, in programma alle 21.

Domenica 30 ottobre

Il Parco Frassanelle sarà aperto anche domenica 30 ottobre: dalle 10 alle 18 i bambini potranno sfidarsi nei laboratori di pittura e nel laboratorio “Chef da paura”, decorando il proprio muffin con pasta da zucchero, pipistrelli, fantasmi, zuccherini e zucche. La sfida poi continuerà, ma a suon di travestimenti e canzoni al “Karaoke con il fantasma".

Contest fotografico di Halloween

In entrambe le giornate, sarà attivo anche il contest fotografico di Halloween che premierà i più bei selfie scattati nel Parco, in costume, inviati entro le 18 di lunedì 31 ottobre al numero di cellulare 3403428978. I vincitori porteranno a casa una selezione di prodotti dell’Azienda Agricola Valle Madonnina, la stessa azienda sempre presente nel Parco con i suoi “panini onti” e con tutte le sue specialità per soddisfare grandi e piccoli.

Biglietti

Ingresso parco (non serve la prenotazione)

adulti: 7 euro

bambini da 4 a 12 anni / accompagnatore disabile: 3,50 euro

bambini fino a 3 anni / disabili con certificazione: gratis

Ingresso parco + grotte (non serve la prenotazione)

adulti: 11 euro

bambini da 4 a 12 anni / accompagnatore disabile: 5,50 euro

bambini fino a 3 anni / disabili con certifcazione: gratis

Info web

Per aggiornamenti e dettagli sul programma:

https://it.frassanelle.com/panini-onti-fantasmi-dei-conti/

Per prenotazioni evento: info@frassanelle.it

Per prenotare i tavoli: tel. 3314249860

https://www.facebook.com/events/5778167402241585/

Foto articolo da https://it.frassanelle.com/panini-onti-fantasmi-dei-conti/