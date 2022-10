Halloween a Villa dei Vescovi: "Curiosità e Misteri - Frankenstein sui Colli Euganei"

Prezzo non disponibile

In occasione dell'ultimo fine settimana di ottobre torna a Villa dei Vescovi l'evento dedicato ad Halloween.

Regalati un’avventura da brivido con la tua famiglia nella suggestiva cornice della prima tra le ville venete, con visite animate per bambini a cura della compagnia teatrale Barabao Teatro, lungo il percorso di visita alla Villa.

L'appuntamento quest'anno si fa in tre: un evento serale previsto per sabato 29 (dalle 16 alle 21) e lunedì 31 ottobre (dalle 16 alle 21), mentre domenica 30 l'evento sarà organizzato durante l'arco di tutta la giornata (dalle 10 alle 18).

Programma

Visite guidate animate dalla Compagnia Barabao Teatro ogni 30 minuti.

La prenotazione è obbligatoria in quanto i turni di visita saranno per un massimo di 35 persone.

Il Bistrò interno alla Villa realizzerà un menù speciale per l'occasione e rimarrà aperto nei medesimi orari della Villa.

Orari

Sabato 29 ottobre dalle 16 alle 21 (slot ogni mezz'ora)

Domenica 30 ottobre dalle 10 alle 18 (slot ogni mezz'ora)

Lunedì 31 ottobre dalle 16 alle 21 (slot ogni mezz'ora)

Biglietti

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto di ingresso.

Iscritti Fai: 5 euro

Intero: 14 euro

Ridotto (6-18 anni): 8 euro

Studenti: 7 euro

Bambini (4-6 anni): 4 euro

Residenti nel Comune di Torreglia (PD): 5 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Contatti

Per informazioni:

faivescovi@fondoambiente.it

0499930473

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/halloween-a-villa-dei-vescovi

https://www.facebook.com/events/1431806090627087/1431806100627086/

