Hands4Rare, incontri ed eventi per parlare di malattie rare il 24 febbraio 2024

Parlare di malattie rare è difficile, ma ci sono 300 milioni di buoni motivi per farlo: sono i 300 milioni di persone che nel mondo vivono con una malattia rara; circa due milioni solo qui in Italia, più della metà bambini.

Che cos’è una malattia rara? È contagiosa, si trasmette, cambia la vita? Forse non sempre le risposte sono chiare e fanno un po’ paura: ma la paura si vince con la conoscenza.

In occasione della giornata internazionale delle malattie rare, il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova, che da anni si occupa di ricerca su questo tema, propone il progetto HANDS4RARE, un palinsesto di azioni ed eventi volto a coinvolgere un numero sempre crescente di persone di ogni fascia di età, rendendole consapevoli di cosa sia una “malattia rara”, di cosa la ricerca possa fare, e di quale possa essere il contributo di tutte e di tutti, proprio nello spirito della giornata. (https://www.rarediseaseday.org/ )

Realizzato con la collaborazione attiva dell'assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Padova, di Città sane rete italiana Oms, dell’assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Padova, dell’associazione Sanfilippo Fighters, e di IRP-Fondazione Città della Speranza, propone una serie di appuntamenti che si snoderanno in diversi luoghi significativi della città, con differenti linguaggi, dalla musica alla fotografia.

Accanto alla attività per le scuole, ci saranno una tavola rotonda e il concerto di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura: le iscrizioni si aprono mercoledì 14 alle 14.

«Il nostro Dipartimento studia malattie rare diverse, di tipo muscolare, mitocondriale, neuronale, sempre con lo scopo di fare luce sui meccanismi alla base della malattia: è il primo, fondamentale passo per individuare strategie di cura efficaci - dice la professoressa Dorianna Sandonà, docente dell’Università di Padova e promotrice dell’evento -. I malati rari sono più di 300 milioni al mondo. Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro Paese i malati rari sono circa 2 milioni, circa 170mila stimati solo in Veneto. Nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica, al di sotto dei 14 anni.

È un problema importante, che si può affrontare soltanto con l’impegno di tutti.

Abbiamo voluto coinvolgere diverse fasce di popolazione, con un’attenzione particolare ai giovani, perché loro sanno ascoltare con entusiasmo e sono capaci di grande empatia e solidarietà; sono i motori del nostro futuro».

«Tutto questo è stato possibile grazie alle tante collaborazioni messe in atto; creare sinergie è la mossa vincente perché le malattie rare non vengano dimenticate, non diventino orfane; per questo abbiamo lavorato e continueremo a farlo con grande impegno» conclude la professoressa Sandonà.

La mostra dei lavori prodotti da ragazze e ragazzi, a palazzo del Bo il 24 e 25 febbraio, e a Palazzo Moroni dal 26 febbraio al 3 marzo, sarà il filo ideale che unirà tutti gli eventi e le persone che vorranno partecipare a Hands4rare.

Eventi per tutti

24 febbraio ore 16 – Palazzo Santo Stefano, Piazza Antenore, Padova

Ingresso libero previa prenotazione al link:

https://www.biomed.unipd.it/terza-misssione/rare-disease-day

Malattie rare: sfide e soluzioni

Con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti, ricercatori esperti racconteranno alcuni aspetti cruciali dello studio sulle malattie rare: identificare la malattia (Diagnosticare lo sconosciuto), creare dei modelli per poterla studiare (Il malato in provetta), trovare una cura per ogni malato (Aggiustare una proteina sbagliata). Fondamentale è la voce di chi vive in prima persona la malattia rara; racconteranno il loro punto di vista persone con malattie rare, i loro familiari e le associazioni che li rappresentano (Persone preziose, Perché nessuno resti indietro).

Il pubblico potrà dialogare con tutti i relatori sia durante l’incontro che durante l’aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

L’Incontro prosegue la sera alle 20.45 nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano:

PAOLO FRESU & DANIELE DI BONAVENTURA

Paolo Fresu: tromba, flicorno, effetti

Daniele di Bonaventura: bandoneon, effetti

Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei.

Iscrizione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-hands4rare-2024-spettacolo-musicale-825095752607?aff=oddtdtcreator

Eventi per le scuole

Le attività per le scuole hanno avuto come filo conduttore due concorsi di carattere artistico, per dare ai giovani uno spazio dove potersi esprimere con linguaggi a loro congeniali sul tema delle MANI:

HANDS4RAREcomics, concorso di FUMETTO per le scuole primarie e secondarie di primo grado, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics-Padova.

HANDS4RAREimages, concorso di FOTOGRAFIA per le scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione con IRFOSS.

Le classi partecipanti hanno avuto la possibilità di richiedere incontri di approfondimento sul tema; grazie a questa formula circa 500 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 19 anni hanno potuto incontrare persone coinvolte nella ricerca o nelle associazioni

I lavori inviati saranno valutati da due apposite giurie; grazie alla collaborazione con l’associazione SanFilippo Fighters, le classi vincitrici saranno ospitate a Padova per una mattina di incontro e dialogo attorno alla mostra che comprenderà le opere più significative e riceveranno un contributo per continuare l’attività di sensibilizzazione e informazione sul tema delle malattie rare.

H4R-images

Sabato 24 febbraio, Palazzo del Bo, Padova

Con Samuele Negro

9-10.15: Arrivi, visione mostra fotografica (Cortile antico) e votazioni degli studenti

Aula Nievo – dalle 10.15 alle 12.45

- testimonianza Michele Brignani, studente ed atleta, affetto dalla sindrome di Stargardt)

- premiazioni foto selezionate e conclusione

H4R-comics

Giovedì 29 febbraio, Palazzo Moroni, Padova

Con Silvia Pittarello

ore 9-9.30: arrivi e accoglienza; possibilità di visita della mostra fotografica nel cortile rinascimentale di Palazzo Moroni

Sala Anziani dalle 9.30 alle 12.30

- Proiezione del docufilm "PENSAVO DI ESSERE DIVERSO", del regista Kemal Comert

- “LE MIE MANI PARLANO”, attività creativa in gruppi (in collaborazione con la classe 2C del Liceo Modigliani di Padova)

- “Come nasce un fumetto” a cura di Stefano Tamiazzo, Direttore Scuola Comics-Padova)

- Premiazione fumetti selezionati e conclusione