Harmoniae – Aperitivo a Villa Selvatico

Il 26 giugno, dalle 18:30 alle 23:00, Villa Selvatico non sarà solo il palcoscenico di delizie culinarie, ma anche di una raffinata degustazione di vini prodotti direttamente dai vigneti della tenuta. Durante l'evento Harmoniae, gli ospiti potranno assaporare una selezione di vini che celebrano la tradizione vinicola veneta in un'atmosfera di eleganza e relax.

Una selezione di vini raffinati

Prosecco DOC Brut "Villa Selvatico": Un prosecco dal colore paglierino lieve e un perlage fine e incessante. Offre un bouquet olfattivo che va dal kiwi alla mela e bergamotto, fino a note di erbe aromatiche e minerali. Al palato è morbido e ricco, con una freschezza ben bilanciata e una persistenza fruttata con una nota salina.



Prosecco DOC Rosè Extra Dry "Villa Selvatico": Distinguitosi per il suo color melograno chiaro, questo prosecco stupisce per le sue note di ribes, fragoline di bosco e ginger, con un sottofondo di rose rosse e arancia sanguinella. Un sorso che unisce dolcezza e freschezza, ideale per gli amanti dei sapori intensi e armonici.



Pinot Grigio DOC delle Venezie "Villa Selvatico": Con un color paglierino tenue, questo vino rivela aromi di pera, melone bianco e mango, con lievi tocchi floreali di glicine e acacia. La sua acidità vibrante e la chiusura agrumata lo rendono un'ottima scelta per accompagnare leggere preparazioni estive.



Cabernet Sauvignon 2021: Questo robusto rosso rubino, prodotto esclusivamente con uve Cabernet Sauvignon di Villa Selvatico, vanta un gusto secco, pieno e armonico, perfetto per gli amanti dei vini strutturati. Calice a 3 euro, bottiglia a 13 euro.

Dettagli dell'evento e prenotazioni

Con i posti limitati e la chiusura delle prenotazioni prevista per il 23 giugno, è essenziale prenotare quanto prima per assicurarsi la possibilità di partecipare a questo evento esclusivo. I cani sono benvenuti nei luoghi all'aperto, purché al guinzaglio.

