“Harpissima”, tre giorni dedicati al mondo dell'arpa a Noventa Padovana

Dal 10 al 12 marzo Noventa Padovana ospiterà la tappa inaugurale di “Harpissima”, kermesse itinerante dedicata al mondo dell'arpa, che nei mesi successivi attraverserà l'Europa fermandosi in città ricche di fascino come Porto, Praga, Sofia e molte altre.

Harpissima, scopri il programma completo

Il weekend di performance e concerti, dedicati agli appassionati e aperti gratuitamente a tutta la popolazione, prevede la possibilità per gli studenti di musica di prenotare una masterclass con Nagisa Tanaka, arpista giapponese dalla carriera sfavillante, che si esibirà in un recital sugli spartiti di Nino Rota, Henriette Renié e Sophia Corri-Dussek sabato 11 marzo alle ore 18.

Il tutto nella suggestiva cornice di Villa Grimani Valmarana, aperta al pubblico sabato e domenica dalle 9 alle 18 per l'esposizione di arpe celtiche e una serie di maratone musicali.

La tre giorni prenderà il via venerdì 10, sempre alle 18, col concerto inaugurale di otto giovani arpiste, sulle note di ballate scozzesi e irlandesi, delle danze russe di Tchaikovsky e dell'italianissima Tarantella del nostro Gioachino Rossini.

«Siamo orgogliosi che Noventa sia stata scelta come prima tappa di questa rassegna dall'altissimo profilo culturale – commenta l'assessore alla cultura Flora Tibò – un onore che condividiamo con le grandi capitali europee. Saranno tre giorni ricchi di fascino e di emozione. Decisiva per la scelta del nostro comune da parte degli organizzatori è stata la disponibilità di un tesoro artistico come Villa Valmarana, ormai stabilmente inserita in un percorso di valorizzazione cui stiamo dedicando molte energie. E' il teatro ideale per eventi come questo, dove l'eccellenza musicale si accompagna all'arte e alla bellezza. Stiamo lavorando con gli altri comuni della Riviera del Brenta per ospitare insieme eventi di alto livello nelle ville venete del nostro territorio, mettendo in rete le esperienze delle singole amministrazioni».

