L'histoire de Babar le petit éléphant, spettacolo musicale al San Gaetano

U-Mus Umanità in Musica propone una nuova messa in scena della fiaba musicale di Francis Poulenc "L'histoire de Babar le petit éléphant".

Una storia formativa dove la musica di Poulenc dà risalto ad ogni sfumatura degli stati d'animo dei protagonisti, in maniera raffinata e coinvolgente.

Lo spettacolo è rivolto ad un pubblico dai 5 ai 10 anni e alle famiglie.

Appuntamento all'Auditorium del Centro culturale san Gaetano domenica 13 febbraio.

Informazioni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria inviando una email all'indirizzo umanitainmusica@gmail.com, o chiamando il numero 392 9965505.

In base al DL del 4 febbraio 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico è previsto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (over 6 anni) nonché essere in possesso del Green Pass



L'accesso in sala è consentito dalle ore 16



All'ingresso il personale incaricato chiederà di mostrare il QR code digitale o cartaceo apposto sul Green Pass stesso.

U-Mus Umanità in Musica

https://umusprogettopersona.wordpress.com

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/lhistoire-de-babar-le-petit-%C3%A9l%C3%A9phant

https://www.facebook.com/umanitainmusica

Foto articolo da https://www.facebook.com/umanitainmusica