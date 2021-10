"Ho visto la tua fine", due appuntamenti con la presentazione del libro a sostegno della ricerca contro i tumori celebrali

La Fondazione Giovanni Celeghin, Onlus che finanzia progetti di ricerca sui tumori cerebrali, ha pubblicato l’edizione italiana del memoir del neurochirurgo statunitense W. Lee Warren I’ve seen the end of you, vincitore del Christian Book Award 2021.

«L’intervento più difficile e pericoloso che abbia mai eseguito, l’ho fatto senza preparazione. Ho dovuto fare qualcosa che nessun chirurgo dovrebbe mai fare in sala operatoria. Ho dovuto imparare mentre lo stavo facendo.

Nella lotta tra fede e dubbio, le cose che crediamo di sapere spesso ci creano i problemi maggiori.

Le storie dei pazienti del reparto di neurochirurgia fungono da sfondo a una riflessione senza filtri su come possiamo mantenere i nostri principi spirituali anche quando tutto intorno a noi va a rotoli. Il dottor Lee Warren, un esperto neurochirurgo, ci porta in un viaggio tra scienza e fede – e tra morte e speranza – nella sua ricerca di una luce nelle ore più buie della vita.

Ho visto la tua fine è un libro che si rivolge a chi sta soffrendo con grande empatia, offrendo una speranza concreta a tutti. Non importa quale sofferenza tu stia affrontando, questa non deve per forza essere la tua fine».

Edito da Futura Edizioni di Pordenone, il volume, come recita il sottotitolo, è “lo sguardo di un neurochirurgo sulla fede, il dubbio e le cose che crediamo di sapere”.

Verrà presentato:

a Padova martedì 19 ottobre a Palazzo Moroni – sala Paladin – dalle 17.30 alle 19.30. Presenti l’autore W. Lee Warren, la presidente della Fondazione Annalisa Celeghin, la dott.ssa Donatella Sgubin, neurochirurga; leggerà alcuni passi del libro l’attrice Barbara Giovannelli;

a Monselice mercoledì 20 ottobre nel ristorante Lob's di via Colombo, 5 dalle 17.30 alle 19. Presenti l'autore W. Lee Warren, la presidente della Fondazione Annalisa Celeghin e Aristide Bergamasco, medico e scrittore. Modera l'incontro il giornalista Nicola Cesaro.

Per accedere ad entrambi gli eventi è necessario esibire il Green Pass.

Il dottor W. Lee Warren è un neurochirurgo, un inventore, un veterano della guerra in Iraq e uno scrittore. Il suo libro No place to hide è stato inserito nel 2015 nella lista dei libri consigliati dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare americana. Suona la chitarra e adora trovare collegamenti tra la fede, la scienza e i fatti della vita. Il dottor Warren vive nel Nebraska, U.S.A., con la moglie Lisa.

Il ricavato delle vendite di questo libro verrà devoluto alla ricerca scientifica contro i tumori cerebrali finanziata dalla Fondazione Celeghin, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa. Ad oggi sono stati finanziati e sono in corso di finanziamento progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per oltre 2 milioni di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

Il volume è acquistabile (donazione minima 19 euro) agli eventi di presentazione e nel sito della Fondazione: https://www.fondazioneceleghin.it/acquisto-libro/

Per informazioni:

