Barbara Karoline Hofmann a Selvazzano per raccontare i progetti realizzati in Mozambico

Riceviamo e pubblichiamo:

"Giovedì 16 marzo alle ore 18.30 torna a Palazzo Eugenio Maestri Barbara Karoline Hofmann, fondatrice di Asem Italia Onlus, Associazione per il Sostegno dell’Infanzia Mozambicana, con sede in via Galvani a Caselle e Cittadina Onoraria della Città di Selvazzano Dentro.

La fondatrice Barbara Hofmann, svizzera di nascita e mozambicana per scelta di vita, fondatrice di Asem, opera dal 1989 in Mozambico per aiutare i bambini di strada e/o orfani a costruirsi un futuro dignitoso.

«E’ un orgoglio per tutti noi – sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che la Cittadina Onoraria Barbara Hofmann riconosciuta nel settembre del 2017 per le sue missioni umanitarie e per aver apportato un significativo contributo per la crescita della comunità selvazzanese nell’ambito di Asem Italia. A Barbara riconosciamo il grande impegno ed una vita di passione e determinazione per tanti progetti realizzati in Mozambico di aiuto per i più deboli e bisognosi. Durante l’incontro in programma a Selvazzano Dentro con Barbara condivideremo gli aggiornamenti sulla costruzione delle Scuole presso i Centri di Asem Mozambico, frequentate da circa 5mila bambini e ragazzi e sullo sviluppo delle attività agropastorali».

A Selvazzano Dentro sono state organizzate varie iniziative di sensibilizzazione, come per esempio una Mostra a Palazzo Eugenio Maestri a Selvazzano Dentro a fine novembre 2020, dove si illustrava il Progetto per la costruzione della Scuola Primaria al Centro Asem di Vilankulo in Mozambico.

Asem opera in Mozambico da più di 30 anni, fino ad ora ha aiutato 180mila bambini a prepararsi per un futuro migliore attraverso l’istruzione e l’assistenza alla famiglia. Vilankulo si trova ad una distanza di circa 12mila Km da Padova.

Nel centro ASEM sono attive in questo momento sei classi della scuola primaria con alunni dai 6 ai 13/14 anni, suddivisi in due turni scolastici uno al mattino dalle 06.45 alle 12.30 e uno al pomeriggio dalle 12.45 alle 17.30. Nel centro c’è un piccolo atelier d’arte ed un bel teatro per le varie attività di danza, canto e percussioni.

Sempre nel centro sono presenti tre uffici per i collaboratori che operano nell’area sociale.

«La mission di Asem è quella di intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione di disagio sociale e di promuovere l’integrazione socio-economica nella famiglia o nella comunità. – conclude il presidente di Asem Italia Onlus Lorella Biasio – L’obiettivo di Barbara Hofmann e di tutti i Volontari è di aiutare in particolare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema povertà, vittime dell’AIDS, orfani e abbandonati, a ritrovare una vita da esseri umani con dignità. Mi sento onorata di collaborare con Barbara da qui e di portare il mio contributo ai progetti da realizzare in Mozambico in primis come persona e poi come Associazione Asem».

Testimonianza del presidente di Asem Italia Onlus Lorella Biasio:

«A novembre 2022 sono ritornata in Mozambico per rendermi conto personalmente dell’avanzare dei progetti in atto quali: scuole, agricoltura e pozzi.

Il viaggio è stato abbastanza lungo ma le ore di attesa tra uno scalo e l’altro e le ore di volo sono state supportate dall’eccitazione che avevo per arrivare ma anche da un bellissimo incontro in fase di transito che mi ha messo le ali e volare prima ancora di entrare in aereo.

Proprio durante l’attesa del volo per Beira nell’aeroporto di Adis Abeba ho incontrato una persona che mi ha riempita di gioia ed orgoglio nel far parte di questa grande famiglia ASEM. Ad Adis Abeba infatti ho incontrato Don Dante Carraro, dal 2008 alla guida del Cuamm Medici con l'Africa, e sicuramente in viaggio per qualche ospedale o centro Cuamm in Africa. Mi sono avvicinata a lui perché volevo stringergli la mano e conoscere questo sacerdote e medico che tanto lavora per l’Africa. “Don Dante posso stringerLe la mano?” Lui un po’ perplesso ma sorridente mi guarda e dice “Certo, con piacere …. Ma dove stai andando tu?” Io gli risposi “Sto andando in Mozambico, a Beira e rappresento un’Associazione che ha sede a Padova”. Mi guarda e sempre con questo suo sguardo sorridente mi dice “E come si chiama questa Associazione” Io, che mi sentivo tanto piccola di fronte a questo grande uomo, gli risposi “Si chiama ASEM, non so se la conosce”. Non ho fatto in tempo ad aggiungere ulteriori parole che Don Dante con un grande sorriso e stringendo le mie mani tra le sue mi rispose “Ahhhh, sì, sì ASEM ma io lo so chi è ASEM, la conosco …. fate un grande lavoro in Mozambico”. Ecco, dopo queste parole mi sono sentita veramente piena di orgoglio e le ho marcate in angolo speciale del mio cuore.

A qualche mese di rientro posso dire che quel viaggio è stato veramente importante. E’ stato abbastanza impegnativo sia dal punto di vista logistico che climatico ma la soddisfazione del lavoro svolto dai collaboratori di ASEM in loco con la supervisione di Barbara Hofmann è stata veramente grande. Una grande gioia l’abbiamo avuta anche dall’Arcivescovo di Beira Don Claudio dalla Zuanna che il venerdì 4 novembre ci ha onorato della sua presenza per inaugurare le nuove aule per le ragazze costruite nel Centro di Macurungo. Una grande gioia per tutti noi, per tutto lo staff di ASEM ma soprattutto per tutti gli alunni presenti».

L’associazione

Asem è un’organizzazione no profit fondata nel 1991 da Barbara Hofmann, per aiutare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema povertà, vittime dell’AIDS, orfani e abbandonati, a ritrovare una vita da esseri umani con dignità. La mission è quella di intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione di disagio sociale e promuovere l’integrazione socio-economica nella famiglia o nella comunità. Gli obiettivi di Asem sono quelli di impegnarsi a favore dei bambini e della salvaguardia dei loro diritti, di realizzare e appoggiare programmi di riconciliazione familiare e di reintegrazione di bambini e giovani che vivono in condizioni di estrema povertà, di promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psicologica, morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disagio sociale, di sostenere la reintegrazione familiare dei bambini e la reintegrazione socioeconomica di giovani che vivono in situazione di disagio sociale, attraverso programmi personalizzati d’intervento, di promuovere e partecipare a studi sulla situazione dell’infanzia mozambicana, a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio problematiche e necessità, di stabilire contatti e relazioni con organizzazioni nazionali ed internazionali, per sostenere diverse iniziative a favore degli OVC (orfani e bambini vulnerabili)."

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1178&area=H

Foto articolo da comunicato stampa