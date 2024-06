Holden, l'incontro con i fan e il firmacopie al Centro Commerciale Ipercity

Holden: incontro con i fan e firmacopie

Lunedi 17 giugno ore 17.30

Centro Commerciale Ipercity, Albignasego

Finalista nella categoria Canto all’ultima edizione di Amici e vincitore del premio delle radio, Holden, all’anagrafe Joseph Carta, sarà al Centro Commerciale Ipercity, a Padova, lunedì 17 giugno dalle 17:30, per incontrare i suoi fan, presentare l’Ep “Joseph” uscito a maggio e per il firmacopie.

L’Ep appena pubblicato è stato scritto e prodotto interamente da Holden, e rappresenta il suo nuovo percorso musicale. Nei sei brani che lo compongono si riflette tutta la sua ricerca sonora e le influenze che lo hanno formato: si spazia dall’urban all’elettronica, fino ai tratti tipici della dimensione cantautorale.

Il suo talento eclettico e versatile si era già manifestato nei suoi precedenti Ep “Il giovane Holden” nel 2019 e “Prologo” nel 2021, con il quale ha ottenuto un disco di platino grazie al singolo “Na Na Na”, che ha raggiunto 49 milioni di stream.

La partecipazione ad Amici, che in questi anni ha consacrato molti dei talenti più noti della musica italiana, ha reso popolare la sua musica e oggi Holden è uno degli artisti emergenti più interessanti e apprezzati da un pubblico trasversale.

Holden sarà presente nella piazza centrale di Ipercity il 17 giugno per parlare del suo lavoro più recente e per un firmacopie, per chi si presenterà con il nuovo album. L’acquisto di “Joseph” nel negozio Mondadori Bookstore di Ipercity darà diritto a un pass per l'accesso prioritario.

L’accesso all’evento è gratuito. Per informazioni www.ipercity.it

https://www.ipercity.it/evento/holden-amici-ipercity-firmacopie/

